陸客帶傷離台 憶天搖地動餘悸猶存

2018年02月08日 15:59 中時 范揚光

花蓮地震造成雲門翠堤大樓傾倒，並造成多名入住該大樓「漂亮生活旅店」的大陸觀光客死傷及失聯，其中傷者宋姓夫婦8日搭機提前返家，離台前兩人對於強震來襲時天搖地動的驚險瞬間還心有餘悸。

家住北京、來台自由行的宋姓夫婦，回憶起地震發生當下還驚魂未定，宋先生說，兩人6日前往太魯閣及東大門夜市遊玩，當晚就入住「漂亮生活旅店」103號房，沒想到才不久就突然感受到天崩地裂般的劇烈晃動，兩人還來不及反應就聽到轟然巨響，霎時天花板及牆壁應聲倒塌，漆黑中夫妻雙雙被壓在瓦礫堆和灰塵中。

幸運的是，由於房間靠大樓外側，且當時兩人受到上方梁柱的支撐保護，因此第一時間並未受到嚴重傷害，但是左腳被瓦礫壓住的宋先生，為了爬出現場救出身旁的妻子，而使出「生平最大的力氣」抽出左腳，卻導致左腳肌肉斷裂及肌腱撕裂傷，所幸送醫開刀後已無大礙，經醫師評估可以搭機返家。

對於丈夫的奮不顧身，宋太太有說不出的感激和心疼，她回憶，雖然自己只受輕傷並先爬出現場求援，但是還是堅持等到丈夫被救出後才一起送醫。由於還有其他受困在雲門翠堤大樓的民眾生死未卜，夫妻倆也期盼奇蹟出現，不要讓傷亡數字增加。

雖然兩人來台行程被震災意外打斷，但是對於現場搜救人員的持續努力和各界的關懷協助感到萬分謝意，也深刻體會到台灣人情的溫暖，至於以後還敢不敢來台旅遊，宋先生說，「可能要做些心理建設！」

(中時)