平昌冬奧兩韓再次合體 解密「半島旗」背後故事

南北韓於2002年釜山亞運共持半島旗進場。（圖/新華社）

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中時電子報

隨著南韓平昌冬奧（PyeongChang 2018）進入最後倒數計時，開幕式最大亮點之一，莫過於南北兩韓代表團將再次手持象徵和平的「半島旗」共同入場，這將是兩韓繼2000年雪梨奧運（Sydney Olympic）、2004年雅典奧運（Athens Olympic）和2006年多哈亞運後，半島旗問世30年間，第十度出現在世人眼前，也象徵南韓力求營造和平局勢的努力。但仍處於停戰狀態的雙方，為何會創造這面旗幟，這背後的種種故事也十分耐人尋味。

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從韓戰（Korea War）爆發至今，南北雙方多次嘗試共組代表隊出席各大運動會，有東、西德在1956至1964年間組成聯合隊伍參賽冬夏奧運會的先例，南韓於1964年首次提出共同出席東京奧運，但最終遭到拒絕。直到1989年，兩韓再度商議共組代表隊出賽隔年的北京亞運，才讓繪有朝鮮半島地圖的「半島旗」因此誕生，但可惜的是，半島旗並未出席亞運會。

2006年2月10日，朝鮮和韓國代表團在都靈冬奧會開幕式持半島旗入場。（圖/新華社）

半島旗的設計很簡單，白底旗面上印著藍色的朝鮮半島地圖。首次在國際賽事亮相，是1991年在日本千葉主辦的第41屆世界桌球錦標賽，兩韓除共組女子代表隊，更擊敗強敵中國大陸奪冠，頒獎典禮上以朝鮮民歌《阿里郎》取代雙方國歌，成為體壇一大佳話。

啦啦隊於仁川亞運持半島旗為選手加油。（圖/中新社）

不過設計簡單、用意良善的半島旗，卻也因為地圖面積而牽扯上日韓領土爭議。2002年釜山亞運使用了包含鬱陵島的版本，引起日本方面的不滿；2003年青森亞洲冬運上，更舉出包含鬱陵島和獨島的旗幟，讓雙方在日本海領土爭議再次引起矛盾。最新消息指出，本屆平昌冬奧所使用的旗幟，為避免模糊焦點，將使用最原始的半島地圖版本進場。

兩韓曾使用統一旗的歷史

1.1991年3月：日本第41屆世界乒乓球錦標賽

2.1991年5月：葡萄牙足球世青盃

3.2000年9月：雪梨夏季奧運會

4.2002年9月：釜山亞運會

5.2003年8月：大邱世界大學運動會

6.2004年8月：雅典奧運會

7.2006年2月：都靈冬季奧運會

8.2006年10月：澳門第4屆東亞運動會

9.2006年12月：多哈亞運會

(中時電子報)

文章來源：【新聞背後】兩韓統一旗面世近30年　標誌半島和平　多次亮相大賽

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