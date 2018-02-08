中和小阿姨的店 充滿濃濃人情味

「小阿姨的店」林老闆經營至近將近30年。（葉書宏攝）

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「小阿姨的店」販售的切仔麵。（葉書宏攝）

林老闆在新北市中和區經營「小阿姨的店」近30年，10多年前因年紀漸長，本來退休歇業，但經不起老主顧們一再拜託，休息1年後再度復出，林老闆始終秉持「賺少一點沒關係，要讓顧客吃好一點。」她販售的切仔麵為南部口味，讓饕客們讚不絕口。

林老闆表示，自己是雲林縣人，19歲時隨丈夫北上，她無師自通，自己摸索研發切仔麵的好湯頭，她透露切仔麵好吃的秘訣在「肉燥」，每天新鮮熬煮，她笑說，不知道怎麼形容好吃的口感，反正吃過就知道了，店內幾乎都以老顧客為主，有客人從男孩吃到當父親。

林老闆強調，她的湯頭、滷味等通通不加味精，全都是食材的甜美滋味，創業初期，遇到一個滷味攤老闆常常上門捧場，她賣的東西總是量多又實在，滷味攤老闆有一次跟她說，「覺得妳是很古意的人，要教導秘方讓滷味更好吃！」沒想到學成之後，生意越來越好。

林老闆說，10多年前本來決定退休，休息1年後在捷運站遇到老顧客，顧客們一再拜託，還幫忙尋找新的店面，「小阿姨的店」重出江湖，一晃眼又經營了10多年，最近常有民眾上門詢問要加盟，但她總是回絕，只有在中和才能吃到小阿姨的好滋味。

林老闆表示，店內的切仔麵是招牌菜，吃麵就要配些小菜、滷味才夠味，她自己又研究了鹹豬肉及麻油雞，曾經有一次，客人們為了麻油雞在店內吵架，讓她相當不好意思，她始終認為，「賺少一點沒關係，要讓顧客吃好一點。」她對於食材、原物料尤其講究。

民眾鄭鈞瑋表示，從小吃到大的好滋味，大家都習慣稱老闆為小阿姨，很多客人都會帶小東西來給她吃，有時候不僅是老闆、顧客關係，來這邊喝湯、吃麵更多了一份濃濃的人情味。

店名：小阿姨的店

地址：新北市中和區中和路258號

電話：無

營業時間：下午3時30分至凌晨3時30分（每周四公休）

售價：切仔麵小碗35元、大碗50元

(中時)

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