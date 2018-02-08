走春賞花！烏來搭纜車賞櫻吹雪、石碇品茶看彩櫻

2018年02月08日 16:10 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

周六日出遊趣！美麗櫻花等著你！櫻花盛開迎春在新北！每年的1月底至3月正是櫻花盛開的時節，新北市種植的櫻花總數逾15萬株，臺灣山櫻更是被列為新北市的「市樹」。今年，新北市政府以「走！來去新北賞櫻」為2018年櫻花季主題，配合櫻花花期舉辦一系列的健走、導覽、市集等活動，使民眾更能體會賞花的樂趣。

烏來山區多霧，花影與雲霧交織，就真如雲仙樂園的名稱般宛若雲中仙境。（圖片／雲仙樂園）

櫻花季中首先開跑的是於2月10、11日烏來區舉辦的「春遊烏來櫻花季系列活動」，民眾可於烏來公車總站搭乘有生態志工隨車導覽的免費接駁車，至環山社區、西羅岸、信賢社區、福山馬家堡及烏來瀑布商圈賞櫻，或選擇搭乘空中纜車近距離欣賞櫻花圍繞下的瀑布美景，當地更有餐廳推出了櫻花美食套餐，歡迎有興趣的民眾走一趟烏來，一起感受新北市的櫻花魅力！

搭乘雲仙樂園的招牌纜車上山，底下盡是盛開的山櫻花，美不勝收。（圖片／雲仙樂園）

緊接著由石碇區舉辦的「彩櫻繽紛，石碇品茗」活動也接力於2月11日上午9點於二格公園開跑，民眾可沿全程來回約4公里的二格道路健行賞櫻，步道兩側種植大量櫻花，體驗宛如被櫻花環抱的美景。沿途由主辦單位設有茶席，民眾可於健行中歇腳，品嘗當地準備的蜜香紅茶與包種茶。

當天同時舉辦華梵大學「山光築影」展、生態導覽，以及農民市集等豐富活動內容，石碇區公所也特別精心準備了每年花色皆不相同的限量櫻花品茗杯，以及集點送好茶活動，歡迎民眾來石碇健行賞櫻拿好康!

新北市景觀處表示，配合不同地區的櫻花花期，各地區公所舉辦一系列賞櫻活動，相關活動及賞花資訊請上臉書（Facebook）搜尋「賞花快報」獲得最新訊息，或洽詢各區公所了解活動詳情。

(中時電子報)