寶特瓶當救生衣？日本NHK「隨身物能救生」影片實用

寶特瓶如何當救生衣？日本NHK「隨身物變救生工具」影片實用。（圖/翻攝自NHK WORLD YouTube）

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中時電子報
上圖：用紙箱做床，在紙箱內放入一塊紙板，穩定其結構不會因重量而被壓垮。下圖：剪開塑膠袋側邊可以變成使之變成支撐患部的吊帶。（圖/翻攝自NHK WORLD YouTube）
NHK「隨身物變救生工具」影片(影/取自廣告裁判 臉書)

日本去年正好是311大地震六週年，日本放送協會（簡稱NHK）特別製作一支廣告影片「如何製造安全裝置」（HOW TO CRAFT SAFETY），內容主要匯集眾人智慧，集思廣益，當面對災難時，如何利用身邊以隨手可得的物品，變身關鍵時刻的救生工具。

影片說明表示，「日本是一個容易發生自然災害的地區，隨著每一次自然災害的到來，以倖存者的思想和知識為基礎，發展出許多生存下去的妙方，我們堅信，這些知識也將有助於其他國家的生存」。

首先舉例，在紙箱內放入一塊紙板，穩定其結構不會因重量而被壓垮，接著，將12個紙箱疊放在一起，鋪上棉被便可以成為一張簡易的床。此外，還有把垃圾帶剪成可在脖子下細繩的雨衣、把衣服一件件套入兩竹竿後，製成單架可以用來運送傷患。將報紙依序摺好後，即可變成餐盤，可以用來領食物。

另外，剪開塑膠袋側邊可以變成使之變成支撐患部的吊帶、手帕超多用途，可以拿來當止血帶、放入石頭變錘子、口罩、呼救用的旗幟、寶特瓶綁在胸前與胸後，可當成救生衣等，眾多妙方提供大家參考，如何利用身邊以隨手可得的物品，變身關鍵時刻的救生工具。

臉書粉絲專頁「廣告裁判」昨天（7日）將此影片po出，稱「當災難來臨，多學會一樣技巧，就多一線生機」，很多網友看了覺得實用而轉發分享，並且紛紛稱讚「很實用，但是希望永遠都用不上」、「感謝分享！受益匪淺！」，不過也有人說，「紙碗的製作方式，感覺台式的摺法更厲害，不用貼膠帶」、「床要用紙箱製作出高度，是為了於地面製造距離，以避免蟲子，或冬天地面低溫而造成失溫」。

(中時電子報)

原版影片
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