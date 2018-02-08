《字私》開紅盤！張信哲捐版稅幫助花蓮震災

2018年02月08日 16:37 中時 黃雯犀

張信哲與作家朱國珍分享出書心得。照片提供：潮水音樂

張信哲新專輯《擁恆》和新書《字私》叫好叫座開紅盤。照片提供：潮水音樂

張信哲與作家朱國珍分享出書心得。照片提供：潮水音樂

張信哲（Jeff）7日出席《字私》新書分享會，在會前特別帶領全場默禱，為花蓮祈福，他呼籲粉絲有錢出錢、有力出力，他也宣布將捐出《字私》的版稅，幫助花蓮震災，全場掌聲不斷。據悉《字私》甫發書滿月，就3刷、賣破1萬本。

張信哲昨晚以對談的方式，與美女作家朱國珍分享近10年來心情札記幻化成書的點滴過程，被問及為何本書的照片和其他寫真書不同、都是人小小的，或者只有背影？他妙答：「因為大家都知道我長什麼樣子啊！」解釋《字私》裏頭的篇章大多是心情紀錄，所以配圖也走意識流路線。他笑說：「而且我們這本也不是寫真集啊，所以也不可能三點全露！」沒想到粉絲竟接話：「我們不介意啊。」讓他當場歪腰，大聲回：「你們不介意，但我介意啊！」全場笑翻。

張信哲去年籌備《擁恆》專輯，赴巴賽隆納拍攝封套和MV，因為1張水中倒影照，衍生了出書的念頭，除了選用西班牙之行的照片，也赴日本沖繩和北海道取景，而《字私》中這橫跨歐亞的照片，甚受鐵粉的喜愛。

昨分享會限量100名讀者入場，有來自大陸、港澳、日本、星馬的女粉絲湧入，會後簽書時，原限定只簽100名，但看到許多冒著霸王寒流前來的粉絲在場外守候，張信哲不忍心大家忍受寒風冬雨，破例讓大家入場多簽，但沒想到現場突然發生暴動，師奶們一直往前衝，還有粉絲為搶現場最後幾本書起了衝突，本來兩人起口角，演變成雙方群罵，工作人員緊急調停，而簽書活動也不得不中止。

(中時)