花蓮地震災民請看 五大電信送暖宣布月租減免

2018年02月08日 16:25 中時電子報 黃慧雯 ／綜合報導 ／綜合報導

針對2月6日晚間發生在花蓮的強震，目前當地正如火如荼進行救災工作，為了不讓受到地震影響的民眾們擔心生計問題，各大電信分別宣佈了多項服務與電信費減免服務，還請有需要的民眾留意。

各大電信針對本次花蓮地震受災戶提供的服務如下：

中華電信：

行動用戶受災戶提供三個月免收月租費，並且暫緩催收帳單三個月、以及特定方案手機購機折價一千元等關懷方案。針對各縣市政府核定之地震受災用戶自2/7起，市話、寬頻、MOD(含平台費與各類內容費)等電信服務所有費用停收並停止帳單催收至受災用戶申請復裝為止；一般受災戶則自障礙中斷開始至修復日止停止收費。

遠傳電信：

花蓮受災戶提供帳單暫緩催收三個月、災戶月租費減免三個月。花蓮受災戶提供帳單暫緩催收三天(2/7-2/10)、帳單延繳、月租費減免等作業，凡受災區客戶進線都將彈性處理帳務問題。此外，針對地震罹難者辦理死亡停機，帳款一律不收取。

遠傳電信在花蓮小巨蛋及中華國小收容所免費提供100台全新手機及易付卡送至災區，讓災民索取，協助災民通訊順暢。並在門市免費提供代客充電、換補卡、預付卡以及免費撥打緊急電話等服務；行動電源/備用手機/傳輸線借用；受災戶手機/平板等行動裝置受損，至遠傳花蓮門市，即日起至2月28日，維修費5折優惠及指定充電器五折優惠。

台灣之星：

於花蓮地區所有直營門市成立關懷服務站，提供五大服務，包含：免費撥打緊急電話服務，免費換補卡、快速通關辦理，協助對外連繫溝通，備用手機提供，充電服務及供應茶水。另外，為協助花蓮災區民眾度過艱難時刻，台灣之星今日將暫停災區之帳單催收及停話作業，凡受災區客戶進線都將彈性處理。

台灣大哥大：

凡設籍災區、房屋全毀或半毀、且經各縣市政府核定為受災戶的台灣大哥大月租型用戶，2/9起至4/30，均可申請減免一年月租費、國內語音通話、上網等費用。

亞太電信：

受災用戶可申請減免一個月月租。此外於亞太電信花蓮4家門市均提供下列協助：（1）充足的移動電源(代客充電)、備用機、暖暖包、傳輸線、雨傘(雨衣)、杯水、提供熱飲、替換卡…等。（2）受災用戶換卡免費。（3）受災用戶快速通關辦理(免排隊)。（4）受災用戶若有特殊需求，請協助申請授權(如:通聯記錄)。（5）受災用戶免費緊急撥打電話。（6）提供救災人員備用機協助救災。

除了五大電信分別宣佈針對花蓮地震受災戶提供月租減免的服務外，還有不少廠商也宣布針對地震導致的家電、手機損傷，提供檢測服務與維修費減免服務：

德誼數位：

德誼數位DE考量花蓮居民在震災中，遭遇iPhone受損急需要維修或者手機充電需求，德誼在花蓮市區擁有Apple銷售門市及Apple授權維修中心，即日起至2月28日提供花蓮0206地震受災戶以下緊急關懷專案：（1）2月7日起受災戶憑相關證明文件至德誼花蓮授權維修中心，德誼提供iPhone手機維修費5折優惠。（2）受災戶憑相關證明文件至花蓮門市可享iPhone專用充電器五折及提供免費充電線優惠。（3）可至花蓮門市享有免費充電服務。

Sony Mobile：

將於指定花蓮維修站提供災區居民手機充電組100組（80條Micro USB + 20條 Type C），及Xperia備用機40台；同時將提供花蓮地區災民Xperia手機維修費用5折，需維修手機可送至Sony花蓮站（ (03)832 6224，地址: 973花蓮縣吉安鄉中央路三段609號1樓）或選擇Sony Mobile到府收送維修服務，可免費至指定地點收送手機，請洽專線：02-2562-5511。

奇美：

包含CHIMEI奇美家電自即日起至4月30日止，提供花蓮受災區CHIMEI全系列家電註冊產品免費檢測，維修零件與舊機換新機優惠服務，災區民眾可撥打客服專線0800-663-000詢問相關內容並由專人服務。

Sony：

Sony Taiwan 將於花蓮服務站，提供災區居民優惠的維修服務，包括Sony電子產品維修和零件費用七折優惠以及免費檢測（優惠期間至2018年4月30日止），用戶可直接前往花蓮服務站，或直接與Sony客服中心預約到府維修。詳情請洽Sony Taiwan客服中心：4499111(行動電話請加02)。

LG：

台灣LG針對花蓮地震災區提供家電產品損壞維修服務優惠，即日起至3/31，凡花蓮地震災區居民所購買之LG家電商品因本次花蓮地震而損毀進行維修者，工資費用全免，零件費用低於2,000元以下全部免費、超過2,000元以上提供七折優惠，受災戶可透過免付費服務專線0800-898-899直接與LG客服聯繫。

(中時電子報)