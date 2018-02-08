「超兇版孫燕姿」婚前性愛片瘋傳 淚認：我曾想嫁那個人

2018年02月08日 16:31 中時電子報 吳玫穎

何麥枒稱影片是6、7年前拍攝，自己目前也有一個今年就要宴客的未婚夫。(取自何麥枒IG)

何麥枒擁有清純臉蛋與魔鬼身材。(取自何麥枒IG)

台灣網路正妹何麥枒擁有一頭俏麗短髮與E罩杯性感身材，又被封為「超兇版孫燕姿」，然而近日網路就瘋傳一組女主角疑似何麥枒的多張不雅照以及8分鐘、12分鐘性愛短片，轟動台、港兩地網友，她本月5號也在直播中淚認自己就是當事人，謝謝關心她的朋友與家人。

何麥枒個性堅強，選擇開直播交代關於不雅影片流出一事，她哽咽念著印出的聲明，「想問問正在看著事情發生的你們，你的發言、你的心態、正在做的事情真的恰當嗎？希望你們換位思考這件事情，換成是你們家人、朋友、另一半你會怎麼做？」

「我從來沒有擁有這些檔案，也不會留存，更不會對不起我所愛的人…我曾經愛一個人，我的願望就是想要嫁給那一個人…」何麥枒坦言影片是前男友拍攝，在得知外流的當下，也打電話詢問對方，不過對方否認是他流出，也希望這件事別影響到他的生活。

她落淚稱自己有一個今年就要宴客的丈夫，包括朋友跟家人，他們都一起與她接受網友所發出的攻擊，同時也關心她的健康，怕她挺不過這關，「這些都是6、7年前的過去了，但我現在正在一個一個感受你們的看笑話、無所謂的發言，還有你們的好奇心。」

最後何麥枒也透露自己已經報案了，「我希望大家不要懷著僥倖心態，覺得『對啊 反正你不能拿我怎樣』然後就拚命的覺得這一切對自己沒任何影響，謝謝！」哭成淚人兒的堅強模樣令人心疼。

(中時電子報)