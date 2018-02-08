勇敢導遊救出旅客 業者希望觀光局表揚

2018年02月08日 16:38 中時 王思慧

花蓮6日發生強震，導致統帥飯店、雲翠大樓等倒塌，台北市旅行公會副理事長柯牧洲表示，當時入住統帥飯店有49名日本旅客，雖然導遊自己也受困在房間內，仍不顧危險逐一將旅客找齊，盡全力將旅客送往另一家飯店安頓，讓日本旅客和日本旅行社協會相當感動，希望觀光局可表揚這幾位導遊。

這位勇敢的導遊之一就是徐冠榮，泰美旅行社總經理李淑玲說，該團共有16名團員，地震發生時，客人分別住在5樓與10樓，導遊跟另3名旅客住在10樓，摸黑找到手機照明後，趕緊疏散客人，再走樓梯到5樓把其他旅客找出，幸好當時救難人員已架好梯子，旅客一一到達地面。

李淑玲說，導遊的特質就是遇到突發狀況，要比客人冷靜，總不能把旅客丟著，雖然徐導遊也很害怕，不過還是將旅客先安置到附近的康福飯店大廳，找到全部旅客時，時間已是凌晨快兩點。後來因為旅客不敢待在屋內，因此找來一台巴士，跟其他日團33名旅客一起待在車上一整晚，隔天早上照原訂旅程，搭上午10時的火車到台北。

李淑玲表示，除了導遊、救難人員很辛苦外，也要感謝光隆藝品業者，願意在半夜出車，司機陪遊客不眠不休，原本預計隔天要去太魯閣觀光，也因此取消並協助保險理賠。更感動的是，日本旅客非但沒生氣，還詢問要如何捐款給災民。

另外，花蓮地震也衝擊觀光市場，根據柯牧洲提供數據指出，申請變更住宿大陸觀光團共計91團2065人，未來可能會再減少。花蓮縣旅館商業同業公會也發出聲明，表示現在花蓮主要建設及交通設施大多無損傷，觀光是花蓮最主要產業，90％居民為觀光產業相關，呼籲旅客別停下到訪花蓮的行程。

(中時)