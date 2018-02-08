龍形白雲繞水社 日月潭美如畫

日月潭8日上午出現「龍形白雲繞水社」美景，龍頭在慈恩塔，龍尾延伸到文武廟。（沈揮勝攝）

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「龍形白雲繞水社」全景圖。（沈揮勝攝）
潭區低溫，水面常見氤氳奇景。（沈揮勝攝）
寒流過境逢冬雨，日月潭這幾天數度因濃霧關閉碼頭停航。（資料照片／沈揮勝攝）

連日下雨，風起雲湧，日月潭地區煙霧變化莫測，8日晨間出現龍形白雲橫繞水社大山之特殊景致，從慈恩塔延伸到文武廟，有頭有尾，向山遠望、壯觀美麗。日管處表示，潭區氣象萬千，近來1個星期，每天都有不同的驚奇！

山區方面，海拔2610公尺的新中橫公路塔塔加地區7日晨雪，雪厚1.5公分，但8日上午氣溫回升冰點以上且開始下雨，預期將迅速消融；而遊客進不去的玉山主、北峰，8日清晨5點及8點各飄了50分鐘的雪花，標高3858公尺的北峰氣象站周邊，目前雪厚16公分。

玉山國家公園管理處副處長林文和表示，玉山群峰二月「靜山」關閉；就算非靜山期間，有雪遊客也是接觸不到，玉山下雪僅止於訊息意義，中央氣象局都會發布；倒是要提醒遊客，冬季開車到塔塔加，要留意路面是否結冰，謹防打滑失控、注意安全。

魚池鄉街區及日月潭在連續低溫4、5天後，8日上午9點，氣溫終於回升到攝氏10.1度及10.8度，且出現龍形白雲橫繞水社大山的美景。

日月潭國家風景區管理管處副處長陳志賢表示，日月潭氣象萬千、景致千變萬化，每逢鋒面過境或將離去時，常出現特殊景致。尤其夏季雨後翌日晴朗時，茶改場山區常有雲海，相當迷人。

祕書蘇翰章補充，有時罩濃霧，在煙雲將散未散之際形成潑墨山水，美如詩畫。

但霧太濃也有困擾，能見度太差恐影響行船安全！因此只要從水社碼頭目視看不到拉魯島，依規定就必需停航；這波寒流期間，有3天受影響，其中5日間歇性停航3次，每次1到2小時。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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