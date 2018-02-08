不忍受災戶睡地板　慈濟調度摺疊床送往災區

慈濟調度可摺疊的福慧床送往花蓮。（慈濟基金會提供）

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慈濟在花蓮強震後持續提供熱食、保暖毛毯、圍巾、福慧床，花蓮慈濟醫學中心也在災區成立醫療服務站。由於災區氣溫低，環保毛毯、圍巾、福慧床需求量大，慈濟今日上午再次從台北、宜蘭、南部各地調度200箱環保毛毯、20箱圍巾、福慧床，以及提供熱溫禦寒的3台汽化爐。

慈濟基金會截至2月8日中午前，共發放超過6000份餐點，包含熱食、便當、薑茶、咖啡、五穀槳、五鼓棒等。此外，由於安置居民增多，加上逢寒流天雨，體感溫度更低，慈濟2月8日緊急從台北調度環保毛毯200箱、環保圍巾20箱。

透過台鐵局協助，由12位台北慈濟志工搭乘272車次自強號，從台北一路護送220箱物資。在花蓮或車站，10點就有慈濟基金會職工、慈濟志工、慈濟大學師生等1百多位陸續抵達，班次一到，立即用人龍方式從火車車廂傳到月台，再穿過鐵軌，搬上貨車，完成這2300條毛毯、2000條圍巾的愛接力。

由於氣溫低，慈濟不捨受災鄉親及第一線的搜救人員睡在或坐在冰冷的地板上，慈濟自2月7日陸續借出可以摺疊收納的福慧床、福慧桌、福慧椅，由於福慧床需求大，慈濟立即從宜蘭急調福慧床，於下午透過台鐵4184區間車急運到花蓮，供安置民眾使用。由於一張福慧床約13.8公斤，慈濟大學也邀約還在學校的學生加入傳遞愛心的行列，共有20位年輕生力軍加入搬運行列。

靜思精舍法師從災後發生後，2月7日凌晨1點就持續協助熱食補給，並到災區、安置中心關心受災鄉親，除了獻上祝福，也為受災長者戴上保暖圍巾。當罹難者大體送出，家屬傷慟趕來花蓮時，靜思精舍法師也膚慰家屬，給予堅實的力量。

慈濟基金會表示，天災無情，但各地愛心也源源不絕湧入，慈濟會繼續陪伴受災鄉親，以及作為災區第一線救難人員堅實的後盾。

(中時)

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