台北書展回味29年「誠品時光」！「閱讀職人大賞」有亮點

2018年02月08日 16:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

告別2017，在寒流中開展的國際書展今年又會呈現怎麼樣的風景？在全球出版動蕩不安的一年！台灣出版如何「端好料」重拾讀者的熱情，「讀力時代」是否真能ing（進行式），或是用更大的能量邁向未來？！在台灣文創、出版佔有一定指標的誠品書店，今年重回「台北國際書展」了！

誠品中山地下書街R79以歐洲文藝復興風打造的街廓及拱門設計，讓閱讀多了無盡探索的樂趣。（誠品提供）

●「誠品時光」回味29年史！見證台灣文創發展

曾虧損15年的誠品如今成為台灣文創驕傲！然去年對誠品可說是挑戰、變革的一年！創辦人吳清友辭世，讓許多文化人不捨！然誠品也交出一份好的成績單，在成功改造捷運中山地下書街，未來也將接手三越南西，讓中山區更「文青」！

「誠品講堂」的建築、音樂、電影、文學等講座，成為台灣獨特「文化沙龍」一景。

還記得誠品敦南店什麼時候變成24小時書店嗎？「誠品講堂」的建築、音樂、電影、文學講座，讓講師與台下讀者共同品味「文化沙龍」、《誠品好讀》揭露台灣出版盛衰與轉變！誠品書店走出台灣、邁向香港與大陸，創造華人的光譜生活！誠品也讓書店拓展百貨、行旅！開發多元可能！

《誠品好讀》揭露台灣出版盛衰與轉變！

想瞭解誠品29年的點點滴滴嗎？不妨來一趟台北書展中的「誠品時光」走走！讀者們現今耳熟能詳、走進誠品書店看見的書區、發生的文化活動等，都是歷經時代推演、一步步因著讀者的閱讀想望而來！邀請讀者一起走過時光隧道！

2018台北國際書展中的「誠品時光」回味誠品創辦至今的點點滴滴。

「誠品時光」主題館除了展出早年的誠品出版品《誠品好讀》、《誠品．學》及誠品畫廊、展演畫冊與人文經典導讀本等，另一大亮點「觀點選書」則精選誠品開業至今的選書推薦，同時展出2012年起每年舉辦的誠品書店閱讀職人大賞、2016年起推出的經典共讀計劃，透過各年代誠品推薦的重點出版品，認識不同時空背景下的思想脈絡與閱讀風潮。

「誠品書店閱讀職人大賞」舉行頒獎，得獎人合影。由左至右：誠品時光主題館策展代表謝淑卿協理、誠品書店副總經理林婉如、三采文化兒編部副總編輯蔡依如、寶瓶文化社長朱亞君、誠品總經理李介修、誠品董事長吳旻潔、大陸繪本作家熊亮、台灣作家林立青、香港小說家南方舞廳、誠品書店通路企劃處資深經理林萱穎。（誠品提供）

●閱讀職人大賞！看兩岸三地出版、鼓勵作家多元創作

此外，今年誠品在台北書展中也揭露了由1300名書店職人票選產生的「誠品書店閱讀職人大賞」6日揭曉得獎名單，林立青以《做工的人》獲選台灣「年度最期待作家」及書店職人「最想賣」雙料肯定，三采文化出版《寂寞的大狗》一書則獲得「最想幫孩子說服爸媽買」獎項。

2016年「誠品書店閱讀職人大賞」書籍展示。

除了林立青，大陸繪本作家熊亮、香港小說家南方舞廳分別獲選蘇州和香港職人「年度最期待作家」，三位最受期待作家在2018台北國際書展同台舉辦講座，十分難得。除了系列主題講座，誠品書店也在台北國際書展構築「誠品時光」主題館，呈現從1989年迄今的書店職人精神，從多元選書、觀點閱讀、跨界出版等面向，帶給讀者寬闊的閱讀視野。

「誠品書店閱讀職人大賞」公布得獎名單，獲得書店職人票選「年度最期待作家」的台灣作家林立青、香港小說家南方舞廳、大陸繪本作家熊亮齊聚，十分難得。由左至右：誠品董事長吳旻潔、熊亮、林立青、南方舞廳、誠品總經理李介修。（誠品提供）

林立青《做工的人》雙料冠軍

邁入第6屆的「誠品書店閱讀職人大賞」為近年來職人觀點重要的具體展現，以專業的視角與不從眾的閱讀主張，從千書萬冊中選出年度必讀之作，向讀者推薦職人心中TOP 1。獲得雙料冠軍的林立青表示，在社會大環境的結構下，很多事情沒有辦法抵抗，但至少我可以透過書寫反擊這個社會。投票給林立青的資深書店職人說：「作者文字率直感人，引領讀者去挖掘大環境與勞動者切身的延展議題。」

邁入第6屆的「誠品書店閱讀職人大賞」，以專業的視角與不從眾的閱讀主張，從千書萬冊中選出年度必讀之作，向讀者推薦職人心中TOP 1。（誠品提供）

誠品書店蘇州職人最期待的作家熊亮，是第一位在大陸提出繪本「紙上戲劇」概念的繪本藝術家，他的繪本立根於中國傳統文化與東方哲學，結構和語言表達卻不受傳統文化束縛，富有深度情感與幽默感；香港獲選最受期待作家南方舞廳，作品融合香港飲食文化等在地元素，改編為影視作品也廣受歡迎。誠品書店即日起推出獲獎書展，部分店點也可親手翻閱熊亮、南方舞廳的代表作品《熊亮．中國繪本．第二輯》、《瑪嘉烈與大衛的絲絲》以及各地獲獎作品，期能擴展讀者視野。

誠品時光主題館開幕，展出誠品出版品、誠品選書、誠品書店閱讀職人大賞及經典共讀計劃書籍，帶您認識不同時空背景下的思想脈絡與閱讀風潮。（誠品提供）

2018台北國際書展—誠品時光主題館

時間：2/6(二)至2/11(日)上午10:00至晚上20:00；週五、週六延長至22:00

2/6(二)15:00起至2/11(日)全面開放購票入場

地點：台北世界貿易中心展覽一館

(中時電子報)