2018金犬賀歲旺得福 華航機票天天抽

2018年02月08日 16:49 工商 張佩芬

中華航空賀新春，自2月12日09:00起，至2月23日18:00止為期12天，推出「金犬賀歲旺得福」活動，只要在華航官網購票並於指定頁面完成登錄，就有機會獲得華航亞洲區不限航點機票、彩繪模型機、1000組機上Wi-Fi使用券及獨家周邊商品，邀請大家馬上計畫年後出遊，享好康!

華航官網春節推出活動回饋旅客，連續12天推出「金犬賀歲旺得福」活動，2月12日上午09:00準時開跑，凡活動期間於華航官網購買台灣地區出發之中華航空、華信航空國際線自營航班機票，並於2月23日18:00前，在活動網站完成登錄，即可享有「金犬賀歲旺得福」抽獎活動之抽獎資格，華航每天送出亞洲區不限航點機票及獨家限量好禮。購買中華航空自營之歐洲、北美(美國及加拿大)、紐澳航線者旅客，還可免費獲得24小時機上WI-FI體驗券，限量1000組送完為止。

年節期間華航網站不打烊，官網購票享限時超值優惠，直飛美國加州安大略最低TWD20,992起(含稅)，英國倫敦最低TWD 16,910 起(未稅)，精選大阪、福岡、曼谷、新加坡等熱門航線未稅價八千元有找，愈早開票，享更多機票優惠!

旅客在春節連假中，和親友一起上華航官網購票，不論立即出發或年後出遊，依需求輕鬆挑選，開心規劃出國行程。相關活動辦法，可上華航官網查詢。

(工商)