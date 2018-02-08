台中市警四分局　春節不打烊加強交通疏導

2018年02月08日 16:51 中時 黃國峰

警方提醒春節期間，民眾請幫忙配合警方交通指揮，以利行車順暢。（黃國峰翻攝）

為讓民眾春節期間，能平平安安暢遊南屯，台中市警局第四分局，將於春節連續假期自2月15日（除夕）起至2月20日（初五）止，加強轄內南屯區行車順暢，針對轄區易壅塞路段，規劃警力加強交通疏導，提供民眾「安全、便捷、順暢」之交通環境。

台中市警察局四分局指出，將於春節連續假期期間針對轄區易壅塞路段、觀光景點，及風景遊憩區，規劃警力執行定點、機動交通疏導，隨時監控轄區各主要幹道車流狀況，並隨時與警廣台中台保持密切聯繫。

警方指出，將針對：一、易壅塞路口如五權西環中路口、五權西南屯交流道、五權西忠勇路口…等，14日起至20日，規劃警力機動交通疏導。二、南屯交流道2月18、19日上午9至下午14時國道1號北上實施高乘載管制，並規劃引導部分市區往郊區車流，至忠勇路迴轉再北上，以分散車流。三、萬和宮、文昌廟新春人潮，於2月16日至2月17日上午8時至下午16時於周邊道路口規劃警力交通疏導。四、好事多(costco)、宜家(ikea)、家樂福等大型賣場採購年貨潮，特於2月16日至19日交通尖峰時段規劃警力。

警方提醒民眾，若發現路況壅塞或交通事故，請立刻撥打110報案或隨時注意收聽警廣路況報導，以減少塞車之苦，共維交通順暢。

(中時)