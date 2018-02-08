心碎了！大陸家屬致電花蓮找人 一比對正是失聯4大1小

花蓮民宿在臉書貼出大陸遊客家人跨海尋找親人的訊息。（截自《192漫旅 花蓮民宿 The 192 Inn》臉書專頁）

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中時電子報
10名雲門翠堤大樓失聯名單。（張祈翻攝）

花蓮發生強震，有陸客的家人聯絡不到親人，焦急跨海打電話到花蓮各民宿找人，民宿在臉書貼出尋人訊息，網友提供地震失聯名單，比對之下大家心都碎了，他們正是雲門翠堤大樓「漂亮生活旅店」203室失聯的4大1小陸客。

尋人啟事！翠堤大樓10名失聯名單

花蓮民宿「192漫旅」今天下午在臉書貼出訊息表示，接到不認識的中國遊客家人來電，詢問家人是否入住。對方表示家人2月5日來花蓮旅遊，2月6日晩上之後失聯，人數是4大1小。「192漫旅」說對方一定是心急如焚，所以每家民宿飯店遂一撥電話詢問，請網友轉發訊息，幫忙尋找。

熱心網友立刻提供地震失聯名單，比對之下，發現正是雲門翠堤大樓「漂亮生活旅店」203室失聯的4大1小陸客，名字分別為「丁守慧、丁文昌、何鳳華、楊浩然和楊捷」。

消息確認後，網友們紛紛留言「希望他們平安」、「請保佑他們平安」、「天啊 希望平安」、「求上帝保守！！讓他們能平安獲救！！」、「平安無事…阿彌陀佛」。

「192漫旅」也回覆網友表示，「感謝曾經服務過他們的司機主動聯系，提供寶貴訊息，現在已把資料轉交給警方處理，希望可以早日尋找到他的親人，也很感激大家的熱心協助」，並說「希望他們當時不是在飯店內」。

(中時電子報)

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