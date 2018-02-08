國際女性科學日 大葉師生火車站設攤邀民眾體驗植物組織培養DIY

2月11日國際女性科學日，大葉大學生科系副教授洪淑嫻（左）、分生系副教授游志文（右）將在員林火車站舉辦科普體驗活動。(謝瓊雲翻攝)

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大葉大學響應科技部推動科普教育，串聯全台科學教育團隊同步舉辦「211國際女性科學日」車站推廣活動，11日下午1點半起，由生物產業、分子生物科技系師生團隊在員林火車站廣場設攤，邀民眾免費體驗DIY植物組織培養。

聯合國教科文組織去年將每年211訂為「國際女性科學日」，希望能消除性別不平等的觀念，鼓勵女性投身科學領域。大葉大學推出「植物組培動手做－瓶中的花草世界」，以抑菌方式取代無菌實驗操作，將實驗室搬到火車站街頭，讓一般民眾也有機會體驗物組織培養實作。

生科系副教授洪淑嫻表示，現代農業中常運用植物組織培養技術，多半在無菌的專業實驗室中操作，才能使植物組織順利成長分化，這次活動以消毒過的塑膠杯作培養皿，再將玉米、花椰菜等種植在含有抑菌劑的培養基裡；只要清潔消毒過程處理得當，帶回家後大約三週左右，就能觀察到玉米發芽，或是花椰菜發根、長葉等情況。

分子生物系主任黃尉東表示，目前系上男女學生大約各佔一半，女學生在專業知識與實驗方面的表現可圈可點，不少人也都錄取頂尖國立大學研究所。本周日體驗活動的時間從下午1點半到3點半，不限年齡、性別，歡迎喜歡科學的民眾一起來認識、體驗，前100名參加者還有機會獲贈神秘小禮物。

(中時)

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