比跑步還要累 狗年如意操燃燒熱量有效

2018年02月08日 17:13 中時 陳志祥

雞年將要飛走了，迎接狗年旺旺到！國泰醫院準備一套「狗年如意操」，提供民眾活動筋骨、去油解脂，養生健康之用，尤其多雨季節，在室內活動起來比跑步還要累！

國泰醫院復健科簡文仁治療師今（8）日親自代範這套狗年如意操，他表示，運動是促進健康的好方法，可以控制體重、增進體能、修飾體態與改善體質，在動手動腳之外，也能心動情動，將意志融入身形變化，整合身心靈健康。

簡文仁的狗年如意操2.0版主要有4句訣：「狗運起漲你最棒」、「狗腿高抬我解放」、「狗跳雞飛他亂嗆」、「狗年齊盼大家旺」！簡文仁指出，以體重60公斤的人為例，跳了5分鐘消耗60大卡、10分鐘可以用掉120大卡。

所謂「狗運起漲你最棒」就是身體蹲低雙手扶地，不便的話雙手扶桌扶椅也可以，再慢慢雙膝晃動站起，雙手掌朝上水平晃圓到胸前墊起腳跟，再雙手比讚向前。「狗腿高抬我解放」是身體蹲低雙手扶地，雙手扶桌扶椅也可，再向後面高抬一腿，舉起同側邊的手拍拍肚子舒服狀並保持平衡，左右輪流做。

「狗跳雞飛他亂嗆」是雙手曲肘曲腕在身旁微蹲做小狗狀，再四處飛跳用食指比向左或右。「狗年齊盼大家旺」是把雙手曲肘曲腕在身旁微蹲做小狗狀，再雙手掌心向上提起朝上左右頂天，再微蹲馬步雙手推掌向前大喊旺旺旺。

簡文仁說，可以依照每個人的狀況活動，如果能夠做到流汗，其實每公斤每分鐘可以消耗0.1大卡，做得更激烈的話乘以0.2。但是不要勉強自己，如果有些動作不平衡、會痛就不要硬做，自行斟酌。

(中時)