仁德醫專畢旅花蓮遇強震 23人驚險逃出統帥

2018年02月08日 17:20 中時 陳慶居

仁德專校師生前2天畢業旅行，開心放鬆，第想到第二晚在花蓮碰上地震。（陳慶居翻攝）

仁德專校師生為方便逛夜市選住統帥飯店，未料遇上地震，幾名男學生協助旅客逃生。（陳慶居翻攝）

仁德專校師生為方便逛夜市選住統帥飯店，未料遇上地震，幾名男學生偕同消防人員協助其他旅客逃生。（陳慶居翻攝）

苗栗縣後龍鎮仁德醫藥專科學校師生23人，展開宜、花、東4天3夜的畢業旅行，第二晚為逛夜市選擇住宿統帥飯店，不料飯店在地震中受災嚴重，但多名男學生臨危不亂幫忙救人，謝明翔踹開房門營救導師脫困，陳釗銘與林翔偉等人則偕同消防員引導30多人逃生。

仁德行動數位商務科導師黃如君與8月12男計21人，因震災把4天3夜行程縮短為3天2夜，有學生腳部被瓦礫割傷，導師也吸入粉塵嗆傷，但歷劫歸來，師生對這趟難忘畢業旅行，都留下深刻印象，也慶幸「活著就好」。

這批師生原定5日展開宜、花、東4天3夜的畢業旅行，第一晚住宜蘭，第二晚為方便逛東海夜市而選住老牌的統帥飯店，沒想到6日深夜碰上大地震。

謝明翔回憶說，當時他還在泡澡，聽到地震隨後停電，立即穿短褲衝出浴室，並與幾名男同學協助呼叫大家逃生，他聽到導師黃如君在呼救，因房門變形，用身體撞好幾下才撞開，帶導師脫困。黃如君因吸入粉塵聲音還沙啞，非常感動學生沒丟下她。

另外，陳釗銘與林翔偉等人，因住宿的5樓已變3樓，他們分頭尋找出口，大家用手機照明在1個多小時內都順利逃生，同時偕同消防人員引導30多名旅客順利逃出飯店。

師生互相聯繫得知都安全逃生後，一度被安置到巨蛋體育館，但經過一夜折騰，他們決定提前結束這趟印象深刻的畢業旅行。

(中時)