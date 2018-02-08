迪麗熱巴倒追男偶像 《三生三世》美翻惹

兩人歷經千年虐戀。（中天提供）

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兩人歷經千年虐戀。（中天提供）
高偉光。（中天提供）
高偉光。（中天提供）
高偉光。（中天提供）
迪麗熱巴。（中天提供）

中天玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》3月5日起晚間8點在中天綜合台36頻道播出。該劇在大陸創下400億播放神話，高偉光因演出東華帝君一角人氣爆漲，他在劇中被迪麗熱巴飾演的「白鳳九」猛烈追求，他不為所動，態度依舊高冷毒舌，被粉絲封為「毒舌總裁」。高偉光受訪時笑稱非首次被迪麗熱巴倒追，以前合作的戲劇也有倒追劇情，「不過被那麼漂亮的女孩子倒追，還是挺爽的」。

高偉光、迪麗熱巴在《三生三世十里桃花》歷經千年虐戀，愛情令人揪心，「東華鳳九」CP人氣不亞於趙又廷、楊冪飾演的夜華與白淺，續集一度傳出白鳳九、東華帝君要換人演出，引起粉絲強烈反彈，所幸最後公布仍由原班人馬擔綱演出，讓粉絲大大鬆了一口氣。

不過戲還沒拍，高偉光、迪麗熱巴就在微博隔空灑糖，迪麗熱巴先是PO文：「其實，我們的前緣僅僅是，我曾經那樣喜歡你。」高偉光則回說：「這次我不會走，睡吧小白，醒了我們就到家了！」PO文湧入大批粉絲留言，期待東華鳳九，也能像《三生三世十里桃花》的夜華白淺，能擁有美好結局。

高偉光在劇中白髮造型帥氣有型，但他透露因此吃盡苦頭，「因為白髮不完全是真髮，有混合假髮，所以髮網需要箍得緊一點，讓整個臉繃得很緊，感覺血液無法循環，第一天戴的時候我就在想，真要這樣拍一天會變面癱」。所幸時間久了也漸漸習慣，高偉光還說，因為假髮比真髮更容易毛躁，每次拍完戲都會非常毛，他笑稱：「每次化完妝，都會綁一個塑膠袋在頭髮後面，看正面很帥，後面很逗。」

(中時)

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