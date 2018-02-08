港都盃田徑賽》1年身高暴長20公分 林祐賢目標日本亞青

楠梓高中林祐賢(左)今天在港都盃男子100公尺分組預賽沒能跑進10秒85世界中學運動會參賽標準，但有信心在明天決賽一舉達標。(黃邱倫攝)

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中時電子報

今年全國第一場全國性的港都盃田徑賽8日在高雄國家體育場登場，目前就讀楠梓高中二年級的林祐賢，上周在市中運男子100公尺項目跑出10秒77個人最佳成績，達到今年世界中學田徑賽參賽標準，可惜賽事規模太小沒能列入參考，本周再戰港都盃，今天分組預賽在雨勢中沒能再創佳績，但仍以分組第一跑進決賽，林祐賢信心十足表示，明天決賽目標鎖定跑進10秒60日本亞青門檻。

林祐賢教練張耀仁說，祐賢國一來後勁國中的時候才138公分，當時矮不隆冬的，那時心想他能跑嗎？但看在他喜歡的分上還是把他留下來，國二長到150公分，國三突然拉高到170公分，不但有了身材條件，就連素質也出來了，讓人感到相當意外。

對此林祐賢靦腆說，不知道身高為何能在1年內長20公分，平時也沒特別吃什麼，只知道按照教練安排的課表練習，或許是因為不斷練習、跑步，刺激到生長激素吧！

國中時期並沒有太過突出表現的林祐賢，去年2月不慎扭傷右腳踝，錯過了港都盃，全中運雖及時復出，但只以第7名作收。今年是他第一次參加港都盃，教練設定的第一目標就是世界中學運動的10秒85參賽標準，甚至有機會的話力拼10秒60亞青門檻。

林祐賢表示，「先前阻擋在前面的學長們都已經畢業了，接下來就是我大展身手的好機會，不但要拿到世中運和亞青門票，更要在全中運一舉奪金。」

(中時電子報)

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