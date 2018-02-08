台鐵局與公路總局合作 贈送「鐵公路轉乘優惠紀念卡」電子票證

台鐵局與公路總局合作，推出轉乘相關優惠方案。（台鐵提供）

友善列印
中時
台鐵局自去年10月3日起於宜蘭、羅東、新城、花蓮、玉里、台東等6站，與公路總局合作推廣鐵公路轉乘優惠措施。（台鐵提供）

台鐵局自去年10月3日起於宜蘭、羅東、新城、花蓮、玉里、台東等6站，與公路總局合作推廣鐵公路轉乘優惠措施，推出「鐵公路轉乘優惠」電子票證，可享有客運全票21元優惠等，另外也有紀念卡電子票證，只要到上述各車站，憑200元以上車票，即可免費贈送一張。

台鐵表示，轉乘相關優惠方案為，使用背磁式車票及超商車票旅客，出站時只要拿電子票證在轉乘專用的過卡機過卡，於6小時內轉乘當地國道客運或公路客運即可享有全票21元、半票11元的票價優惠；轉乘市區客運則享有一段票免費優惠（依各市區客運票價而定）。持用電子票證搭乘本局列車的旅客，出站時不必再到過卡機刷卡，直接從驗票閘門或立式驗票機刷卡出站。

為回饋旅客搭乘大眾運輸，共同為環保盡份心力，台鐵局另精心製作「鐵公路轉乘優惠紀念卡」電子票證，將於2月9日早上9時起於宜蘭、羅東、新城、花蓮、玉里、台東等6站贈送。旅客只要持當日且票面到達站須為上述6站，持單張滿200元以上台鐵局乘車票（不包含團體票、TR-PASS、聯運票、定期票及電子票證），即可於上述6站憑車票兌換1張（隨機贈送），數量有限，送完為止。

(中時)

曾朝榮、邱素貞捐10萬買暖暖包協… 蘭蔻有請星座專家唐綺陽 打造開…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。