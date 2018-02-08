台鐵局與公路總局合作 贈送「鐵公路轉乘優惠紀念卡」電子票證

2018年02月08日 17:16 中時 王思慧

台鐵局自去年10月3日起於宜蘭、羅東、新城、花蓮、玉里、台東等6站，與公路總局合作推廣鐵公路轉乘優惠措施。（台鐵提供）

台鐵局自去年10月3日起於宜蘭、羅東、新城、花蓮、玉里、台東等6站，與公路總局合作推廣鐵公路轉乘優惠措施，推出「鐵公路轉乘優惠」電子票證，可享有客運全票21元優惠等，另外也有紀念卡電子票證，只要到上述各車站，憑200元以上車票，即可免費贈送一張。

台鐵表示，轉乘相關優惠方案為，使用背磁式車票及超商車票旅客，出站時只要拿電子票證在轉乘專用的過卡機過卡，於6小時內轉乘當地國道客運或公路客運即可享有全票21元、半票11元的票價優惠；轉乘市區客運則享有一段票免費優惠（依各市區客運票價而定）。持用電子票證搭乘本局列車的旅客，出站時不必再到過卡機刷卡，直接從驗票閘門或立式驗票機刷卡出站。

為回饋旅客搭乘大眾運輸，共同為環保盡份心力，台鐵局另精心製作「鐵公路轉乘優惠紀念卡」電子票證，將於2月9日早上9時起於宜蘭、羅東、新城、花蓮、玉里、台東等6站贈送。旅客只要持當日且票面到達站須為上述6站，持單張滿200元以上台鐵局乘車票（不包含團體票、TR-PASS、聯運票、定期票及電子票證），即可於上述6站憑車票兌換1張（隨機贈送），數量有限，送完為止。

(中時)