一起來伴桌 審計新村邀廚神來辦桌

南部辦桌王汪義勇（中）受地表最潮公司執行長吳宗穎（右）力邀，將帶著子弟兵在審計新村廣場辦桌，秀出最拿手的手路菜。（馮惠宜攝）

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阿勇師有南部辦桌王之稱，從6歲即跟在父親身邊學習，對辦桌充滿熱情，Discovery頻道還專程報導過。（馮惠宜攝）

黯然銷魂油飯、潮式佛跳牆…，台中審計368新創園區為重振辦桌文化企畫8場辦桌活動，請來南北四大廚神上菜，8日南部辦桌王汪義勇帶著自己的手路菜上場，邀請相揪來吃辦桌。

台中審計新村昔日是省府員工宿舍，在老建物活化後成為台中熱門打卡聚點，台中市政府委外經營的團隊：「地表最潮團隊」執行長吳宗穎為找回兒時吃辦桌的記憶，號召南北4位廚神在2到5月將陸續在審計新村舉辦8場辦桌活動，每場60桌，共計480桌。

首場將在2月24、25日登場由南部辦桌王汪義勇阿勇師擔網，64歲的阿勇師是南部辦桌王，6歲開始跟在父親身邊煮飯，超過40年精湛廚藝，Discovery頻道還專程報導過，這回他帶來招牌的潮式佛跳牆，當日還要在現場大陣仗架起炭火生烤海大蝦，讓參與者親眼目睹老師戶外辦桌生火起爐的真功夫。

第二場3月24、25日則由台灣廚神施建發領軍，端上「青青佛跳牆」及「櫻花蒸米糕」等功夫菜，施建發是國際名導李安欽點的廚神，當年拍飲食男女全靠他指導功夫菜如何料理；第三場4月28、29日則由台灣國寶級總舖師林添盛之子的林明燦操刀，阿燦師又有辦桌活字典的美名，除端上鮑魚、龍蝦、烏魚子、石斑魚、鰻魚等高檔食材讓參與者大啖台灣味外，更呈現「撒嬌喜全雞」等自創菜色，讓人一嚐辦桌傳承三甲子的歷史記憶。

第四場5月5、6日則是由「總鋪師」技術顧問莊明錦師傅端上手路菜「布袋雞魚皮」及「總鋪師」電影出現的「雞仔豬肚鱉」，讓你從深厚刀工中細細感受到台灣正統的古早味。

(中時)

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