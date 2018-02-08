台灣救災能力海放韓國？ 網友：每年都實戰啊

台灣的救災能力讓網友推爆。(圖/北市搜救隊員提供)

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中時電子報
／綜合報導

台灣位處地震帶，經常都會有地震發生，且到了夏季還會有颱風襲台，但每每台灣的救災能力都展現了超強實力，這次的花蓮地震也在短短的時間內，就動員了許多搜救隊與醫護團隊到達現場進行救災、救護工作，這也讓許多網友大讚台灣的救災能力非常強。

一名網友就在知名論壇PTT上發文「台灣救災能力在國際上算前段班嗎」，他也提出當年「八仙塵爆」的處理，讓國際對台灣的醫療能力感到很厲害，且台灣的天災也算是偏多，但在資源和裝備上跟其他國家相比，似乎有點差距；也有另一名網友也提出「台灣救災動員能力是不是滿強的」，他指出這次花蓮地震台灣也在短時間內，就不斷傳出好消息，這種效率似乎在國際上很少有，沒想到這兩篇發文都讓眾多鄉民推爆。

許多網友都表示，台灣的救災能力的確很強，因為對比韓國，就拿最近的火燒樓事件，韓國的防災概念就非常薄弱，所以也死了不少人，且當年世越號也是有不少罹難者，不僅防災觀念不夠，且官員也有很大的問題。

不過也有網友指出「或許是台灣比較小，所以集結速度才能夠快」，但其他網友表示「因為每年都在實戰演練」、「也曾經付出不少代價」、「用鮮血堆出的經驗值」、「就熟能生巧」、「厲害的是醫護的肝」、「921是分水嶺」、「台灣人很聰明，應變超強，這是優勢。」、「海放韓國呀，我們至少不會叫人待在原地不動」。

(中時電子報)

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