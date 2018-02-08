王功海洋故事館 王功漁港開幕囉

王功海洋故事館8日開幕。（鐘武達攝）

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王功海洋故事館內呈現活潑的海洋生態，讓遊客可以近距離觀察。（鐘武達攝）
有活化石之稱的海洋生物「鱟」，在王功海洋故事館也可以活生生觀察。（鐘武達攝）

來聽，海洋的故事！彰化縣西海岸是全國最大的溼地，擁有濁水溪流域孕育的濱海獨特且多樣的生物生態系，王功蚵藝文化協會為深耕推廣生態教育成立的「海洋故事館」，8日在王功漁港開幕，要帶著大家一起探索西海岸生態的奧秘與生命力。

王功蚵藝文化協會理事長余季說，該協會的宗旨是「生態永續」與「回饋社會」，成立「 海洋故事館」，則是生態教育的開端。

余季說，「王功海洋故事館」是全國唯一以潮間帶生態、海裡游魚、沙泥下底棲生物的「活體展示館」。遊客可以近距離觀察王功知名的珍珠蚵、彈吐魚，甚至是在地球生存幾億年、有活化石之稱的「鱟」。

「狗鯊」是1種小型鯊魚，棲息在沿海或內港有岩礁的海底，外型討喜。小朋友看著「狗鯊」游來游去，直說「好可愛的鯊魚」。

施喜、李志穎、黃鵬霖、陳明瞭、鄭清海等多名生態工作者，都是故事館的顧問兼導覽志工。施喜說，他曾問小朋友「白帶魚長什麼樣子？」小朋友的回答竟是「 1片1片的」，讓他很無言。余季說，海洋故事館要讓小朋友吸收正確的海洋知識，同時也要教育民眾珍惜、守護海洋資源的觀念。

海洋故事館還展示生態影像與知識海報，以西海岸的漁村特色風格呈現，強調地方文化之美，生態、文化兼具的展出內容，讓學習更生動有趣。今年生肖狗年，海洋故事館也特別以「海狗」作為公共藝術主題，希望帶給大家幸運與福氣。

(中時)

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