動物園「老饕猴」好聰明！知道「糖炒栗子」最美味

2018年02月08日 17:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

栗子要加熱過更好吃！「老饕」級的猴子都知道！秋冬是栗子的產季，動物園裡的動物廚房，也趕在初冬時節，採買了一批當令的新鮮栗子，讓靈長類動物們在氣候變的冷颼颼時，增添一點健康的小零嘴補充能量。充份加熱過的栗子聞起來香甜可口，非常受到小型靈長類動物的喜愛，不過栗子外頭包覆了一層厚厚的外殼，食用之前必須得仔細的剝除，才能享用到鬆軟的果仁，非常的「厚工」（台語），可說是一項很完美的行為豐富化食材呢！

比波：哥哥幫我剝栗子！（設計對白，台北市立動物園提供）

栗子的盛產期為每年的 9月到 11月之間，最佳賞味期大約到隔年 的2月左右，因此動物廚房也在106年底時，採買了一批季節限定的栗子，以每個星期提供一次的頻率，讓靈長類動物們嚐嚐鮮！起初保育員剛領到栗子時，在清洗乾淨晾乾後，就分給猿猴們享用，結果大家都不喜歡吃，給的栗子不是原封不動，不然就是咬一口就丟棄了，怎麼會這樣呢？

長臂猿開心的享用栗子。（台北市立動物園提供）

後來是已經當媽媽的資深保育員挺身而出，試圖解決眼前的困境，便以平常哄孩子吃飯的角度去思考，加上親自品嚐生栗子的滋味，才發現原來未加熱過的栗子果仁質地偏硬，而且缺少市售糖炒栗子那種讓人口水直流的香味，難怪聰明的猿猴們會興趣缺缺呢！

新鮮栗子蒸熟後，聞起來香甜可口。（台北市立動物園提供）

掌握關鍵原因之後，問題就得以迎刃而解了，接下來每個星期拿到配送的栗子之後，保育員便用電鍋將栗子充份的蒸熟，只要一打開鍋蓋，栗子特有的香甜味道便撲鼻而來，等放涼後要餵食之前，還會體貼的用刀背將栗子的外殼拍出一道裂口，讓年紀較大牙口使不上力的個體，也能輕鬆的由裂縫處剝開來享用。

香氣四溢的熟栗子果然受到靈長類動物的喜愛，每到分送栗子的時間，蜘蛛猴、白面捲尾猴和松鼠猴便會全部聚攏過來，完全無視「禮讓老弱婦孺優先」的規定，大家爭先恐後、左右開弓，少數聰明的猴子，還會一把牢牢的拉住盛著栗子的食盆，不讓保育員端開，頑皮的模樣，實在是令人好氣又好笑！

保育員用刀背將栗子的外殼拍出一道裂口。（台北市立動物園提供）

有別於蜘蛛猴、白面捲尾猴和松鼠猴搶食栗子的不良風氣，教育中心前的長臂猿家族就顯得一團和氣，當保育員將栗子拋進島上後，大夥就會陸續由高高的樹枝上下地撿食，唯獨年紀最小的「比波」卻不為所動，睛亮的眼珠子倒是轉的飛快，四處環顧了一圈之後，看到哥哥和爸爸已經剝好的栗子，就跑上前伸手取來吃。

香氣四溢的熟栗子果然受到靈長類動物的喜愛（左）、白面捲尾猴拉住盛著栗子的食盆，不讓保育員端開（右）。（台北市立動物園提供）。

圍觀的遊客看到這景象都不禁倒抽一口氣，因為大夥都在擔心「比波」這樣霸道的行為，會不會討來一頓教訓，神奇的是爸爸和哥哥只是轉身再去找其他的栗子，繼續賣力的剝殼，儘管一而再、再而三的被「比波」拿走剝好的果仁也都不會生氣，長臂猿家族間深厚的骨肉親情，讓每個親眼目睹的人內心十分感動，連周圍的冷空氣也瞬間溫暖起來！

(中時電子報)