影》低調難掩全球關注 冬奧前北韓閱兵影片曝光

2018年02月08日 17:42 中時電子報 喻華德

綜合媒體報導，北韓今年將建軍節由4月25日改為平昌冬奧開幕的前一天2月8日。但此次建軍節70週年閱兵，北韓當局卻選擇刻意對國際社會保持低調，不僅未邀請國際媒體報導，甚至國內也並未直播閱兵式，本次閱兵目前揭露僅人物方隊等極少數細節。

北韓建軍節70週年影片

今天上午在當地時間10時30分（臺灣時間10時）在平壤精神廣場進行閱兵，時間長達2小時15分，共有5萬人參與閱兵，其中1萬3千人為人民軍。北韓人民軍空軍以飛機拖著紅白藍（國旗色）三色通過廣場上空。隨後廣場施放煙火。街道上充滿盛裝打扮手持鮮花的民眾，此外街上多處舉行文藝演出。據《今日俄羅斯》公布影片，本次閱兵有大型人員方隊，並有女性士官兵手持軍刀表演，北韓官方也使用空拍機拍攝閱兵過程。

北韓中央電視臺今晨破例一早就開始播出領導人及建軍紀錄片，但截至央視報導為止都並未播出閱兵過程的全程錄影。

北韓在1月22日，將2月8日定為北韓人民軍建軍節。此前，北韓將據稱由金日成組建抗日遊擊隊的1932年4月25日定為建軍日，並在每年4月25日舉行紀念慶祝活動。北韓勞動党委員長金正恩上臺後對實際創建正規軍的2月8日賦予更大的意義，並將2月8日定為北韓人民軍建軍節。

往年北韓當局會邀請上百人的國際媒體前往採訪，今年原已在1月20日發出採訪通知，但卻在上週突然取消。因此未有外媒獲邀採訪，而外媒在北韓的當地記者也沒有採訪機會，僅邀請各國使館和外國企業，可見平壤當局雖然對內舉行閱兵，但對國際社會反而異常地低調。西方世界原先認為，北韓企圖搭平昌冬奧的順風車，向全球宣傳北韓為核武國家，在平壤當局的精心操作下，何時才會公布閱兵的全程影片有待觀察。

據北韓日報網引述韓國政府消息人士指出，在預演過程中出現彈道飛彈機動發射車。這是金正恩在今年新年賀詞中宣布完成北韓核子武器大業後的首次閱兵。

(中時電子報)