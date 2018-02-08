中社萬朵鬱金香爭艷 東勢林場、武陵農場櫻花盛開

2018年02月08日 17:37 中時 王文吉

來自桃園的賞花團前往中社花市賞鬱金香。（王文吉攝）（王文吉攝）

中社花市引進荷蘭全新培育的多重瓣玫瑰花型。（王文吉攝）

鬱金香顏色繽紛，尤其隨風搖曳更顯動人。（王文吉攝）

中社花市引進30多萬株鬱金香，即日起輪番盛開。（王文吉攝）

武陵農場櫻花季即將展開，枝頭已綻放繁盛花朵。（王文吉翻攝）

警方針對武陵櫻花季，將自16日大年初一起，實施為期10天的疏導措施。（王文吉翻攝）

東勢林場山櫻花已盛開，2月14日前上午10點入園享早鳥票優惠。（東勢林場提供）

東勢林場種植5千株鬱金香，各色花朵將園區妝點得非常漂亮。（東勢林場提供）

滿樹盛開的雪白李花，與萬株山櫻花及八重櫻競艷。（東勢林場提供）

時序入春正是賞花時節，中社觀光花市引進50多品種、30多萬顆鬱金香球莖，即日起輪番盛開至3月底，花市副理陳月香說，其中包含荷蘭全新培育的多重瓣玫瑰花型，單價較一般品種貴10倍，有粉嫩黃、嬌豔紫、清新粉等3個魔幻色系，開花率僅及格邊緣，非常值得一看。

家住桃園的范姜女士，特別揪親友前往賞花，她表示，鬱金香顏色繽紛，尤其隨風搖曳更顯動人，還有荷蘭風車輝映，拍照打卡後，竟有人留言問「你們跑去歐洲玩喔！」花海區一鼠尾草、百合花、鳶尾花開得正艷，過年另有洋桔梗、非洲菊等溫室花卉，美不勝收。

武陵農場櫻花季開跑，人氣王「紅粉佳人」約開到3月初，吉野櫻、八重櫻、霧社櫻接力。和平警分局自16日大年初一起，實施為期10天的疏導措施，包括「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等。

武陵農場宣布每日進場人數限6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊（團體、搭公車的散客）4200人；住宿客憑通行證始得進場，團體客透過宜蘭縣政府預約平台，依登記時段換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則於國光客運及豐原客運提供之售票管道購買車票進場。

東勢林場櫻花季持續到2月底，萬株山櫻花及八重櫻，與滿樹雪白李花競艷。副場長張銘鐘表示，為增加園區豐富性，今年特種植5千株鬱金香，各色花朵妝點得非常漂亮，即日起至2月14日止，上午10點前入園，還享早鳥5折優惠。

(中時)