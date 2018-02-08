花蓮震痛 王丰評蔡英文舉措：無聲勝有聲的政治默劇

蔡英文總統7日在縣長傅崑萁陪同下，前往雲門翠堤大樓勘災。（本報資料照片／張鎧乙攝）

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中時電子報

0206花蓮強震，多棟大樓傾倒，道路龜裂。包含中國大陸、日本等國家紛紛釋出善意，表達關懷慰問之意。總統蔡英文也多有表示，動作頻頻；作家王丰仔細觀察之下，認為這是一場「此時無聲勝有聲的政治默劇」。

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王丰說，此次震災，中國大陸明確表達了高度善意，不僅願意提供救災協助，並申明兩岸同胞是血濃於水的一家人，面對災情，感同身受。

另外，日本首相安倍晉三致信蔡英文，還親自以毛筆書寫下「台灣加油」的字眼；另外，還由日本官房長官菅義偉，刻意打破避免與台灣官方隔空對話的禁忌，公開發表了一段公開談話。

王丰認為，如此赤裸裸不避諱政治敏感禁忌的作法，必然使某些台灣獨派人士喜不自勝。但，更深一層觀察，日本此舉何嘗不是在跟大陸打神經戰。表面上是安慰震災之痛，暗地裡的暗黑本質，無異就是與大陸從事地緣政治角力，最好不要過度解讀。

王丰亦仔細觀察了總統蔡英文的表現，覺察到她有些微改變。顯然，蔡英文隱隱然已掂量到這次花蓮震災的地緣政治份量。因此，蔡英文一方面審慎地慰問本地災民，更不忘去探望受傷的陸客。這說明了，蔡英文巧妙地察覺，這次花蓮震災既乃是台灣之痛，也是蔡英文執政當局與大陸、與日本、與美國，同時拋出橄欖枝的時機，更是一齣此時無聲勝有聲的政治默劇。

(中時電子報)

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