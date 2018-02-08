張軒睿被林心如賞白眼仍開心

2018年02月08日 17:34 中時 洪秀瑛

張軒睿是新生代男演員。（《MILK潮流誌》提供）

張軒睿外型條件不錯。（《MILK潮流誌》提供）

張軒睿。（《MILK潮流誌》提供）

張軒睿。（《MILK潮流誌》提供）

張軒睿接受《MILK潮流誌》訪問，被譽為「國民男友」的他，演出多個暖男角色以後，聊到「演員定型」，他很實在的直言，在這個資訊爆發的時代，傳統電影、電視劇還有眾多網路自製戲劇，新出現的演員不計其數，加上優秀的前輩不斷突破與新嘗試，對於現階段屬於「資淺」的自己，能夠有個型暫時被定位、被注意，並不是壞事。

他說「或許未來有機會嘗試反派、陰暗面角色的反差對比將會更引起迴響。我覺得不要因為過度去追逐某件事物，而忘了珍惜、享受當下所擁有的」。

他和林心如合拍戲，面對經驗豐富的前輩，張軒睿​坦言初期會緊張，拍戲過程也受到​女神​開導​『不是會哭就是好演員』​而​不再因拍攝卡關自責​。​有趣的是，戲裡角色已經夠煩​她​了，但在戲外也​不放過林心如，總是主動找她聊天、開玩笑，有時候被鬧得皺眉或是​想翻白眼​，​張軒睿​也樂在其中。他直言透過日常工作相處，​發現戲​裡、戲外​真實的​林心如​溫暖而親切​可愛，不帶有距離感的​​那一面。

吻戲對張軒睿而言現階段仍有壓力，在鏡頭前需要表現有互動、自在的狀態，其實很​並不簡單​​。吻戲秘訣​是放縱自己在拍攝過程投入角色，對於對戲的人​自然​日久生情、培養出微妙的好感錯覺​之後​，​詮釋吻戲​時​相對會比當初不生硬​，當然他強調戲結束就會自動抽離不會假戲真做的。​

除了戲劇作品外，張軒睿也對吉他非常感興趣，用音樂紀錄與抒發心情是他今年的新學習與嘗試，希望有一天能完整彈完他很愛聽的LOST STARS！開發自己另一個新領域。

農曆新年假期計劃？​原本​想​出國走走，結果​發現​機票​、飯店在年假期間特別昂貴而作罷，直言自己理財蠻理性的，平時物慾很低，從小養成不揮霍的觀念，出道至今小有名氣的他，唯一的小奢侈就是為喜歡打籃球的自己買新的籃球鞋。

(中時)