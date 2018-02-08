《時來運轉》NBA湖人戰雷霆 禁區對決主推小分

雷霆隊韋斯布魯克持球進攻。(美聯社)

友善列印
中時電子報

台灣時間2/9(五)11:30即將上演雷霆大戰湖人的精彩戲碼，兩隊在2/5 (一)才有過一次對戰，該役由陣容年輕的湖人以108:104四分之差擊敗擁有三巨頭的雷霆，事隔四日同樣對戰組合將再次交手，究竟雷霆有機會挽回顏面復仇成功，還是湖人能在主場守下勝利呢？

雷霆截至目前戰績31勝24敗，五成六的勝率在競爭激烈的西區排名第五，雷霆最大的優勢在於強勢的禁區，場均12.5顆的進攻籃板聯盟第一，這讓雷霆擁有極佳的二次進攻機會。球隊近期在遭遇四連敗後，2/7(三)大勝聯盟龍頭勇士20分，可惜的是陣中三巨頭之一的安東尼(Carmelo Anthony)比賽當中腳踝受傷，週五與湖人之役能否及時歸隊仍屬未知。

湖人本季戰績22勝31敗，勝率四成二位居西區第十一名，陣容年輕極具天賦，目前看來進入季後賽的機會不大，但攤開本季對戰也曾贏過火箭、塞爾提克與馬刺等強隊，實力不容小覷。湖人最需要加強的地方是他們的三分球命中率以及失誤次數，在這個大三分的時代，湖人三分命中率僅33%全聯盟倒數第一，而場均失誤16.1顆，全聯盟僅次於七六人的17.5顆。

雷霆和湖人本季共交手三次，雷霆分別以37分以及24分拿下兩場大分差的勝利，喜歡高賠率的朋友週五可以考慮雷霆獲勝26+的勝分差選項。大小分方面兩軍三次交鋒打出兩場小分，雷霆以及湖人都是禁區強勢且不擅三分的球隊，雙方過招以籃下肉搏為主，本役主推小分。

(中時電子報)

台灣運彩官網
中時電子報體育專頁

平昌冬奧》日媒票選最期待奪金選… 《時來運轉》日本超級盃 點燃亞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。