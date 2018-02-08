《時來運轉》NBA湖人戰雷霆 禁區對決主推小分

2018年02月08日 17:30 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

台灣時間2/9(五)11:30即將上演雷霆大戰湖人的精彩戲碼，兩隊在2/5 (一)才有過一次對戰，該役由陣容年輕的湖人以108:104四分之差擊敗擁有三巨頭的雷霆，事隔四日同樣對戰組合將再次交手，究竟雷霆有機會挽回顏面復仇成功，還是湖人能在主場守下勝利呢？

雷霆截至目前戰績31勝24敗，五成六的勝率在競爭激烈的西區排名第五，雷霆最大的優勢在於強勢的禁區，場均12.5顆的進攻籃板聯盟第一，這讓雷霆擁有極佳的二次進攻機會。球隊近期在遭遇四連敗後，2/7(三)大勝聯盟龍頭勇士20分，可惜的是陣中三巨頭之一的安東尼(Carmelo Anthony)比賽當中腳踝受傷，週五與湖人之役能否及時歸隊仍屬未知。

湖人本季戰績22勝31敗，勝率四成二位居西區第十一名，陣容年輕極具天賦，目前看來進入季後賽的機會不大，但攤開本季對戰也曾贏過火箭、塞爾提克與馬刺等強隊，實力不容小覷。湖人最需要加強的地方是他們的三分球命中率以及失誤次數，在這個大三分的時代，湖人三分命中率僅33%全聯盟倒數第一，而場均失誤16.1顆，全聯盟僅次於七六人的17.5顆。

雷霆和湖人本季共交手三次，雷霆分別以37分以及24分拿下兩場大分差的勝利，喜歡高賠率的朋友週五可以考慮雷霆獲勝26+的勝分差選項。大小分方面兩軍三次交鋒打出兩場小分，雷霆以及湖人都是禁區強勢且不擅三分的球隊，雙方過招以籃下肉搏為主，本役主推小分。

(中時電子報)