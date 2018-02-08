竹山紫南宮為何那麼紅？福德靈威寫傳奇

翔實記錄紫南宮求財及吃丁酒文化的《福德靈威寫傳奇》新書，8日在南投縣文化局發表。（南投縣政府提供）

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《福德靈威寫傳奇》新書，詳細調查探討紫南宮火紅熱夯的原因。（南投縣政府提供）

竹山鎮紫宮南之求金與吃丁酒民俗聞名遐邇！南投縣政府文化局為保存無形的文化資產，與紫南宮合作，邀學者蕭富隆歷時年餘考究查證，將上述傳奇翔實記載編撰，8日發表《福德靈威寫傳奇》新書，為台灣土地公信仰研究，留下珍貴紀錄。

新書發表會8日上午由作者蕭富隆、文化局長林榮森、社寮文教基金會執行長曾金水等共同開場，議員賴燕雪、黃文君、張維華與台灣文獻館館長張鴻銘共襄盛舉，並一起為新書揭幕。

林榮森指出，紫南宮所創造的求發財金及吃丁酒習俗全台馳名，由小小的土地公廟發展成南投的信仰中心，堪稱台灣奇蹟。

縣府有感於無形文化資產隨著時間的推移及人為因素易發生變化，特別邀請學者翔實紀錄，為台灣的土地公信仰研究留下珍貴史料，更希望可以建構社寮地區居民的地方文化認同，愛鄉愛土愛文化、積極投入保存與推廣，讓福德靈威永續承傳。

蕭富隆表示，全省那麼多土地公廟，紫南宮為何會如此成功，是他本次除了紀錄民俗文化的歷史軌跡外，也是特別探討的重點。他認為，其關鍵在於廣結善緣的胸懷及參與公益活動不遺餘力。

書籍內容，以介紹「紫南宮借金」與「吃丁酒」兩項民俗文化資產為主，除豐富的儀式影像，還有土地公傳說、紫南宮沿革、民俗小百科、古地圖、信仰文物等項目的描述。

曾金水則稱，社寮文教基金會一直以來有撰寫紫南宮傳奇的構想，但有感於工程浩大，不易達成。縣府出面邀專家編撰，有助於讓未曾到過紫南宮的讀者，對此民俗文化資產有初步了解。

(中時)

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