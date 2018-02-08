雲林縣第一個「醫師管理」社區食堂成立

2018年02月08日 17:44 中時 許素惠

北港劉厝里長青和社區食堂8日開張，雲林縣長李進勇（左）為居民打菜。（許素惠攝）

北港劉厝里長青和社區食堂8日開張，是縣內第一座由醫師管理的健康食堂，北港媽祖院醫護為居民量血壓、血糖等，相關資料同步上傳醫院健康網，監測居民健康。（許素惠攝）

雲林第一個由醫師管理的社區食堂8日在北港劉厝里成立，除了提供居民溫飽午餐外，媽祖醫院並進駐為居民進行健康管理，血壓、血糖、癌症篩檢等資料上傳，醫師透過遠端監控，並可由APP傳給老人在遠方的家人知道，健康營養一「指」罩。

舞蹈老師蔡秀慧領銜的婆婆媽媽熱舞展活動，歡慶社區「雙堂」揭牌，縣長李進勇、北港鎮長張勝智、代表會主席蔡咏鍀、媽祖醫院院長吳錫金、雲林縣議員蔡孟真等貼心為老人打菜，社區理事長蔡碧聰大手筆端出烏魚子炒飯加菜，大家吃得津津有味。

媽祖醫院醫護人員並進駐為居民量血壓、血糖等，結果同步連結醫院健康管理網，做為監控健康的依據。張勝智感謝媽祖醫院在地醫療群的全力支持與協助，讓共餐長者健康多一層保障。

李進勇表示，縣府已開辦47處長青食堂，並以食堂為據點，提供長者聯誼、樂齡學習與健康管理等多元化服務，目前每天中午有超過3000位長者在各地食堂共餐。

吳錫金指出，劉厝「雙堂」整合、導入社區醫療群與衛教保健，除改善食堂無障礙設施，更提供全方位健康管理，讓長者吃得營養健康，身體也隨時獲得照護，尤其遠端監控還可以透過APP讓出外的家人知悉，子女無後顧之憂。

(中時)