雲林縣第一個「醫師管理」社區食堂成立

北港劉厝里長青和社區食堂8日同時揭牌，是縣內第一座由醫師管理的健康食堂。（許素惠攝）

友善列印
中時
北港劉厝里長青和社區食堂8日開張，雲林縣長李進勇（左）為居民打菜。（許素惠攝）
北港劉厝里長青和社區食堂8日開張，是縣內第一座由醫師管理的健康食堂，北港媽祖院醫護為居民量血壓、血糖等，相關資料同步上傳醫院健康網，監測居民健康。（許素惠攝）

雲林第一個由醫師管理的社區食堂8日在北港劉厝里成立，除了提供居民溫飽午餐外，媽祖醫院並進駐為居民進行健康管理，血壓、血糖、癌症篩檢等資料上傳，醫師透過遠端監控，並可由APP傳給老人在遠方的家人知道，健康營養一「指」罩。

舞蹈老師蔡秀慧領銜的婆婆媽媽熱舞展活動，歡慶社區「雙堂」揭牌，縣長李進勇、北港鎮長張勝智、代表會主席蔡咏鍀、媽祖醫院院長吳錫金、雲林縣議員蔡孟真等貼心為老人打菜，社區理事長蔡碧聰大手筆端出烏魚子炒飯加菜，大家吃得津津有味。

媽祖醫院醫護人員並進駐為居民量血壓、血糖等，結果同步連結醫院健康管理網，做為監控健康的依據。張勝智感謝媽祖醫院在地醫療群的全力支持與協助，讓共餐長者健康多一層保障。

李進勇表示，縣府已開辦47處長青食堂，並以食堂為據點，提供長者聯誼、樂齡學習與健康管理等多元化服務，目前每天中午有超過3000位長者在各地食堂共餐。

吳錫金指出，劉厝「雙堂」整合、導入社區醫療群與衛教保健，除改善食堂無障礙設施，更提供全方位健康管理，讓長者吃得營養健康，身體也隨時獲得照護，尤其遠端監控還可以透過APP讓出外的家人知悉，子女無後顧之憂。

(中時)

比跑步還要累 狗年如意操燃燒熱… 天冷乾癬患者增 奇美醫籲：嚴重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。