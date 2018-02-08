《時來運轉》日本超級盃 點燃亞洲足球季

2018年02月08日 17:35 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

日本超級盃本週末點燃戰火，也宣告亞洲足球季即將回歸。本場比賽台灣運彩開放單場及場中投注，彩迷千萬要鎖定開賽時間。

日本超級盃在2/10(六)中午12:35於埼玉2002體育場舉行，由上季J1聯賽冠軍川崎前鋒，對戰天皇盃冠軍大阪櫻花，如同世界上大部份主流足球聯賽，超級盃都是在中立場地以一場比賽決定勝負（西班牙超級盃踢主客兩回合是少數例外），作為新球季開幕的第一場比賽，雙方勢必精銳盡出博個好采頭。

川崎前鋒上季峰迴路轉，在最後3輪聯賽全勝，積分驚險追平倒數2輪都踢平的鹿島鹿角，在比較得失球差後，川崎前鋒奇蹟般地勇奪隊史首座J1聯賽冠軍。川崎前鋒陣中擁有上季J1進球王和MVP小林悠，他以23個進球首次穿上金靴，另外還貢獻8次助攻，搭配助攻王37歲老將中村憲剛與左後衛車屋紳太郎，強大的進攻火力讓對手防不勝防，今年更有前射手35歲老將大久保嘉人回歸，以及從橫濱水手挖角助攻能力極強的進攻中場齋藤學， 除了衛冕J1冠軍的目標外，也要向亞洲冠軍聯賽發起衝擊，2/13(二)將在主場首戰上海上港。

大阪櫻花在2014年賽季降級，直到去年才通過附加賽重返J1，但旋即贏得聯賽盃和天皇盃雙料冠軍，這是大阪櫻花隊史首次贏得的重要錦標，同時在聯賽排名第3也壓倒柏雷素爾、橫濱水手、浦和紅鑽和大阪飛腳等前冠軍球隊，繼2010年後第2度獲得亞洲冠軍聯賽參賽資格。前鋒杉本健勇2015年曾效力川崎前鋒，一年後回歸大阪櫻花迎來生涯突破，去年更以22個進球成為射手榜亞軍。大阪櫻花陣中也擁有兩名助攻好手:左後衛丸橋祐介和中場水沼宏太，前者單季10次助攻排名第2，僅次於中村憲剛的12次。

大阪櫻花單季聯賽進65球僅次於川崎前鋒的71球，兩隊都是進攻火力兇猛的球隊，本場比賽將是杉本健勇和小林悠兩大射手，以及丸橋祐介和中村憲剛兩大助攻王的較量。小林悠去年憑藉最後一輪比賽的帽子戲法，從杉本健勇手中搶走金靴，今年超級盃雙方狹路相逢，一場惡鬥勢所難免。既然兩隊都是攻優於守，也各自擁有進球王和助攻王，運彩新玩法的「兩隊是否都進球」的「是」，應當十拿九穩。

(中時電子報)