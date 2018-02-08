國家級舞蹈家李雪創麻辣天蹄 咬下麻酥入骨

2018年02月08日 17:42 中時電子報 綜合報導

一段跨越兩岸的愛情故事，一道麻中帶辣的狠滋味，就是大陸新娘李雪年節端出的「麻辣天蹄」，這種組合的年菜味道不吃不知。中國大陸國家級舞蹈家李雪外表甜美卻手藝極佳，自從她四川家鄉嫁給台灣郎後，從舞蹈家轉身變成廚娘，努力研發適合台灣人口味，又兼具創意的川味料理，這次在年節推出麻辣天蹄，就有一股軟嫩中帶狠勁的滋味，和李雪的人生一樣豐富。

李雪和台灣老公美麗浪費的婚紗照。(李雪提供)

從麻辣火鍋、麻辣川菜到麻辣燙，這些耳熟能詳的四川美食在台灣都非常受歡迎，為了要來點不一樣滋味，李雪先把滷得軟爛的蹄膀入熱鍋油炸，再配她和廚師一同研發獨門香辛麻辣醬，這樣創新的四川料理愛辣的人都不會放過，想像寒冬在家中相聚圍火爐時，火鍋配上麻辣香軟的蹄膀，讓人口水直流，從胃暖到全身。

四川媳李雪辣嬌把辣椒當成藝術品專心研發。(李雪提供)

至今仍有舞蹈家身段的李雪說，今年主打的「旺旺美食麻辣天蹄」，讓獨家秘製麻辣醬與軟爛的蹄膀融為一體，細細品嚐那除去膩味的蹄膀，與珍貴煉製的溫醇醬汁相互交融，餘香繞唇齒，讓人不知不覺白飯已盛好幾碗！最後再將餘下醬汁加上豆腐粉皮，更成一道夠味又應景的限定名菜。李雪辣嬌川味食府位在台北市內湖區瑞光路106號。

(中時電子報)