盧秀燕：政府應擴大協助建物安檢及補強

2018年02月08日 17:52 中時 陳淑芬

立委盧秀燕（中）邀請土木結構專家，提供民眾對建物初步自我檢測方法。（陳淑芬攝）

花蓮大地震建物倒塌災情慘重，立委盧秀燕8日邀請土木結構專家建議民眾遇到地震勿慌，先開大門、選擇「黃金三角」避難。盧秀燕表示，台灣地震頻仍，政府應擴大協助建物安檢及補強重建經費，讓民眾住得安心。

爭取國民黨提名台中市長選舉的立委盧秀燕8日邀請台中市工程技術顧問商業同業公會監事長高原及台中市工程技術顧問商業同業公會理事長林永裕，提供民眾「如何避難」與「如何在家檢測」等專業建議。

盧秀燕表示，台灣位處地震頻仍地帶，尤其中部民眾經歷921地震更是餘悸猶存，她若當選市長，將結合土木結構專業公會團體全面免費擴大安全初驗，過濾出需補強及重建建物，雖經費有限但要有整體規畫，並積極提出後續補強、重建及財務等配套措施，讓民眾住得安全。

林永裕表示，民眾可先自我檢視建物安全，若目視可發現鋼筋裸露即屬中等危害；鋼筋彎曲變形就屬危險程度，要盡速離開，避免餘震倒塌。各地的結構、土木及建築師等公會，震後都有提供免費協助評估，民眾若有疑慮可善加利用。

林永裕提醒民眾，發生地震時不要倉皇往外跑，建議先打開進出大門，避免門框變形影響逃生或救援；再就地找鋼筋混泥土建造的梁、柱間躲避，最好將背部靠在柱角坐著，形成「黃金三角」的安全空間；坐在堅固桌子、鋼琴及沙發等旁邊，都會相對安全。他並提醒民眾，隔間牆及浴室的牆面常是磚造，遇震易裂或傾倒，最好不要靠近。

高原則指出，民眾震後檢查建物，若發現新裂縫超過0.3公分，即屬於結構裂縫，寬度若以新台幣10元硬幣寬度可穿過，就必須盡速與土木結構建築師聯繫進行勘查。一般牆面常見細紋大部分僅影響粉刷層，不致影響到結構體。

(中時)