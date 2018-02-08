張花冠 陳明文再鬥嘴 台灣燈會成焦點

嘉義縣長張花冠（右一）與立委陳明文（左一）出席竹崎鄉公所新建落成沒太多互動。（翁聖勳攝）

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翁聖勳
嘉義縣長張花冠（左八）與立委陳明文（左六）８日出席竹崎鄉公所新建落成典禮。（翁聖勳攝）

竹崎鄉公所新辦公大樓8日上午落成啟用，嘉義縣長張花冠和立委陳明文受邀先後上台致詞，台灣燈會基地選用高爐石意外成焦點，兩人台上致詞你來我往。張花冠則說不要選舉就抹黑，陳明文說自己只是出自對燈會的關心。

張花冠致詞時表示，籌辦台灣燈會特地透過行政院向中鋼爭取高爐石做為燈區展場和停車場基底層使用，更有公共工程委員會背書，也經過土地審查，結果竟被批評為使用廢棄物做地基，她說，不要選舉期間就被拿來做話題。

另外，張花冠強調，燈會過去曾由議長承辦，今年則由副縣長吳芳銘率領府內同仁共同進行，過程完全公開，不只是議長甚至連她自己身為縣長都無權干涉。她強調，燈會不要跟選舉扯上邊，燈會是嘉義大事情，大家一起歡迎國內外遊客到嘉義賞燈，迎接嘉義大盛事。

陳明文緊接回應，自己耳聞縣議會批評縣府舉辦燈會鋪設高爐石質疑有毒，詢問經濟委員會得到的回應是「台灣燈會使用是淬爐石，屬中階產品，應該沒有毒」，只是出於關心燈會，與選舉無關。

他最後呼籲張花冠不要想太多，縣長好好做，燈會辦得好，大家都會稱讚，燈會就是燈會，選舉歸選舉，理念看法雖不同，一起為民進黨及這片土地努力。

(中時)

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