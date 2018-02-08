基隆3000棟老舊民宅 可申請自宅都更

2018年02月08日 18:10 中時 李其樺

6日深夜花蓮7級強震造成9死270人傷慘重災情，引發民眾對住宅抗震疑慮，基隆市政府每年針對公有建物和一般民宅辦理耐震評估作業，約有3000多棟民宅為1999年以前建物，耐震係數較差，基隆市府都發處表示，基隆市目前已擬定《危老條例草案》，未來如正式通過，民眾可依據辦法辦理自宅都更。

基隆市府都發處表示，自從2016年台南維冠大樓倒塌後，中央要求全台各縣市針對1999年以前建物辦理耐震評估作業，基隆市政府前年完成調查報告發現，全市公有建築122件，耐震能力不足、亟需補強建物有18件，多為收容避難所、派出所等機關。

使用管理科長史文成表示，根據前年調查結果顯示，全基隆市共有3401棟民宅屬於1999年以前蓋的建築物，當時建築法規不完備，這些建物多屬老舊、耐震能力相對不足。

史文城說，根據內政部公告「既有住宅耐震安檢經費補助執行作業要點」，通過審查民眾，每案可申請耐震評估補助款6000元到8000元，但是前年基隆申請件數只有49件，去年僅有7件，僅佔全市老房屋件數不到2%。

都發處長徐燕興表示，基隆市目前已擬訂《危老條例草案》，將針對30年以上老建築、耐震評估不符標準、有公安疑慮須強制拆除建物，經使管科認定符合標準後，提出重建計畫通過審核及取得建、使照後，民眾可向銀行辦理貸款辦理自宅都更。

「全區都有做防災型都更必要！」有官員表示，基隆市各區多為幾十年以上的老房子，若發生大地震後果不堪設想。

(中時)