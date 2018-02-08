劉家昌再開腔嗆甄珍 劉子千忙獻暖花蓮災民

2018年02月08日 17:44 中時電子報 蔡曉婷

劉家昌再對甄珍喊話。（圖／取自劉家昌微博）

懶理家事，劉子千分享捐款收據。（圖／取自劉子千 Jeremiah臉書）

甄珍2015年鬆口和劉家昌早離婚超過20年，此後兩人鬧翻家事頻登上版面，今(8日)劉家昌透過媒體專訪透露已在美國對甄珍正式提告，稍早他在微博PO出報導，隔空嗆甄珍：「5月18號在美國開庭妳已經知道了」，而兩人所生兒子劉子千懶理風波，昨晚在臉書分享多張捐款給花蓮災民的收據，粉絲則說：「祝你永遠健康善良」。

劉家昌日前接受《聯合報》專訪，透露去年11月華泉小村開幕時，甄珍曾透過友人打了一通恐嚇電話給劉家昌，一個月後劉家昌在美國提告，原本該案2月2日要開庭，但因甄珍不理，導致開案時間延期，劉家昌對此在微博說：「我從來不回覆媒體這次我說話就是要通知你5月18號在美國開庭妳已經知道了，也回覆媒體不要藐視司法，謝謝」。

面對昔日遭父親劉家昌批評「畜生」，劉子千日前接受專訪回應：「孩子不好去批評父母，有一些東西就是命」，如今父親又開告母親，劉子千一樣選擇不回應，昨還在臉書分享對天災的感觸，說：「看著地震的新聞，越看越難過！這麼冷的天，又要過年了，有家卻不能回！我能做的，除了禱告，盡點心力做些捐款吧！願天佑台灣，一切平安！」並曬出多張捐款金額均為2萬元的收據，盼拋磚引玉，網友也說：「謝謝你」、「善良有愛心的人，永遠都不會孤獨，挺你啦！」、「甄珍有個很棒的兒子」。

(中時電子報)