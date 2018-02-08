劉家昌再開腔嗆甄珍 劉子千忙獻暖花蓮災民

劉家昌鐵了心赴美告甄珍。（圖／中時資料照片）

友善列印
中時電子報
劉家昌再對甄珍喊話。（圖／取自劉家昌微博）
懶理家事，劉子千分享捐款收據。（圖／取自劉子千 Jeremiah臉書）

甄珍2015年鬆口和劉家昌早離婚超過20年，此後兩人鬧翻家事頻登上版面，今(8日)劉家昌透過媒體專訪透露已在美國對甄珍正式提告，稍早他在微博PO出報導，隔空嗆甄珍：「5月18號在美國開庭妳已經知道了」，而兩人所生兒子劉子千懶理風波，昨晚在臉書分享多張捐款給花蓮災民的收據，粉絲則說：「祝你永遠健康善良」。

甄珍駁打恐嚇電話 劉家昌：說謊禍延後代

劉家昌日前接受《聯合報》專訪，透露去年11月華泉小村開幕時，甄珍曾透過友人打了一通恐嚇電話給劉家昌，一個月後劉家昌在美國提告，原本該案2月2日要開庭，但因甄珍不理，導致開案時間延期，劉家昌對此在微博說：「我從來不回覆媒體這次我說話就是要通知你5月18號在美國開庭妳已經知道了，也回覆媒體不要藐視司法，謝謝」。

面對昔日遭父親劉家昌批評「畜生」，劉子千日前接受專訪回應：「孩子不好去批評父母，有一些東西就是命」，如今父親又開告母親，劉子千一樣選擇不回應，昨還在臉書分享對天災的感觸，說：「看著地震的新聞，越看越難過！這麼冷的天，又要過年了，有家卻不能回！我能做的，除了禱告，盡點心力做些捐款吧！願天佑台灣，一切平安！」並曬出多張捐款金額均為2萬元的收據，盼拋磚引玉，網友也說：「謝謝你」、「善良有愛心的人，永遠都不會孤獨，挺你啦！」、「甄珍有個很棒的兒子」。

(中時電子報)

「超兇版孫燕姿」婚前性愛片瘋傳 淚認：我曾想嫁那個人
花蓮震不停！張震嶽憂店倒宣布停業
劈腿？山下智久蜜遊嫩模後 爆滑進石原里美香閨
阿部寬低調行善 記者會結束才宣… 不是靠姐夫陳偉殷！夏和熙自知超…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。