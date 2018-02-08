竹市站前晶品城購物廣場巨幅春聯亮相秀年味

2018年02月08日 17:46 中時 陳育賢

新竹市站前晶品城購物廣場近來年味悄悄來到，特別於前方景觀電梯布置5米長寬的「招財進寶」巨幅春聯，吸引不少民眾駐足拍照打卡，而晶品城為讓弱勢兒童過個溫暖新年，也將於10日下午2點，於1樓廣場舉辦揮毫春聯義賣活動，廣邀民眾前來共襄盛舉。

晶品城購物廣場副董事長徐慈妤表示，時值歲末寒冬，晶品城取之社會也要回饋社會，特別於年前的周六，邀請竹溪翰墨協會的書法老師們，辦理現場揮毫春聯義賣活動，所得將全數捐贈予新竹仁愛兒童之家，希望讓弱勢小朋友過個溫暖的農曆年。

創世基金會新竹分院也將於現場舉辦憑發票換贈品活動，晶品城籲請各界共同來獻愛做公益。

營業部總監蔡姵褕則表示，為讓消費者在春節團圓歡樂聚餐，晶品城內包括乾杯、金色三麥、樂尼尼、好客燒烤、勝博殿、小蒙牛等，有數家主題餐廳可供選擇。

另，來自沖繩的排隊名店夏部壽喜燒也於8日正式進駐試營運，多項優惠等消費者前來搶好康，而其24小時營業的立體停車場，更是可以讓民眾全家福方便購物、用餐時停車的好選擇。

此外，晶品城即日起也推出「團圓‧過新年」活動，全館累計消費滿3800元、德誼Apple專櫃單筆消費滿1萬5000元，可兌換100元商品券，各主題餐廳10日、11日另有假日回饋專案，消費滿額送限量幸福可可巧克力。

至於年節期間，大年初一有祥獅獻瑞喜迎旺福年表演以及財神爺發送「一元復始，旺福寶金」（限量100分）；24日則有「燈籠彩繪DIY」，民眾可全家前往體驗新春好彩頭的歡樂活動。

晶品城除夕營業時間為11點至晚間6點；初一至初四11點至晚間10點；初五起11點至晚間11點30分。

(中時)