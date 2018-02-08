全台首座雙面發電太陽能電站　台南官田啟用

2018年02月08日 18:33 中時 莊曜聰

雲嘉南分署樓頂的太陽能發電站，也是分署開辦的太陽能光電技術應用班訓練場地。(莊曜聰攝)

新日光能源科技研發的雙面太陽能板，正面吸收太陽光，背面吸收反射及漫射光，發電效率增加3成。(莊曜聰攝)

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與新日光能源科技、銓泰環能科技合作，在台南官田打造全台首座「雙面雙玻屋頂型太陽能電站」，與一般的太陽能板不同，除了正面能夠吸收陽光外，背光面還能吸收地面反射及漫射光，發電效率增加3 成，技術可望成為未來趨勢。

經過半年施工，雲嘉南分署10棟大樓的屋頂總共設置6500片由新日光能源科技研發的雙面太陽能板，裝置量達到2MW（百萬瓦），年發電量達到260 度，可供700戶家庭用電，減少的碳排放量，相當於5座大安森林公園的效益。

雲嘉南分署長柯呈枋表示，政府推動非核家園政策，太陽能光電人才需求量增加，分署開辦的太陽能光電技術應用班，報名人數均以倍數成長，這次的太陽能發電站設置在各個職訓場的頂樓，不僅有發電功能，還能夠做為職訓班教學場地，一舉數得。

柯呈枋說，太陽能光電技術應用班結訓後，將可從事太陽能系統規劃、監工、保養及維護等工作，起薪從28Ｋ到36K不等，若具備案場規劃能力，收入上看50K，雲嘉南分署電站的團隊中，就有4位是太陽能班結訓學員。

新日光系統開發總經理李慧平指出，該公司 雙玻雙面太陽能模組具有高發電、高可靠度、高品質等特點，未來將可廣泛應用於全台的太陽能電站，提高發電效能。

(中時)