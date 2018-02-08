泌尿科醫師畫家開展 為埔基長照中心募款

2018年02月08日 17:52 中時 廖肇祥

泌尿科醫師林介山也是知名畫家，他捐贈一批畫作協助埔基醫院經營長照教育中心，他在開幕展中說明創作理念。（廖肇祥攝）

知名泌尿科權威醫師林介山，他也是知名的油畫家，為了協助埔里基督教醫院長照教學中心大樓募款，他將畫作捐出來辦畫展及義賣，以實際的行動來支持偏鄉長輩的照顧工作。

林介山在小兒先天性尿道下裂的手術領域獨步台灣醫界，具備繪畫天份的他，把病人的病情鉅細靡遺的畫在看診記錄上，非常清晰了然，即使是繪製的是泌尿器官，還兼具美感，他的畫作，曾入選臺陽畫展，並曾經入選巴黎藝術家秋季沙龍展8次。

埔基長期照護教學中心大樓雖已落成，但經費仍短缺一億多，林介山得知長期在偏鄉醫療深耕的埔基醫院欠缺經費，捐出一批畫作，在長照教學中心大樓地下室展出，他表示有一群有愛心耐心的專業護理人員在偏鄉付出，服侍長輩，讓長輩得到良好照顧，這可說是上帝的美意，畫家在創作過程中已無比喜悅，更讓人喜悅的是畫作能獲得人們共鳴，還能化作磚瓦，幫助真正需要的人。

埔基院長陳恒常表示，人們可能沒看過神，但透過美好的事物，一樣能感受神的存在，林介山的畫作將愛化為筆觸，看他的畫如看到本人，讓人感受到平靜、智慧與希望，感謝林醫師不藏私，提供作品義賣，以實際行動支持偏鄉長輩的照顧工作。

(中時)