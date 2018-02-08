遠航工會顧問林芸挨告誹謗 獲不起訴

2018年02月08日 18:00 中時 張孝義

遠東航空空服員為爭勞權，2017年5月端午疏運期間集體請假抗議，其中1名請假的王姓地勤務督導遭資遣，讓桃園市空服員職業工會秘書、遠航企業工會顧問林芸在臉書上發聲援傳單，但遭遠航認為散播不實消息，提告妨害名譽。台北地檢署認為文宣內容有所憑據，並非完全憑空捏造，且出自於爭取勞權的公益目的，8日將林芸不起訴處分。

遠東航空2017年5月6日有21人集體請假，導致4航班取消、4航班延誤；緊接著5月21日端午疏運期間，有9名地勤集體請假抗議17名空服員因爭取勞權卻遭到資遣；事後其中1名在端午疏運期間請假的王姓地勤運務督導遭資遣，引發員工不滿。遠航則稱是該員身為主管卻煽動其他員工集體請假，才將他資遣，認為林芸在網路散布不實消息，於是提告妨害名譽。

遠航企業工會指出，該員5月21日時因身體不適請病假，卻遭解雇，到底工作權益與保障何在，也表示該員可能是因為要幫運務員工爭取權益，因此遭到任意開除，批遠航非法解雇外，也指遠航要如何保障員工與旅客權益，並呼籲大家趕快加入工會爭取權益。

遠航當時回應，王姓地勤運務督導遭到資遣，主要因為是他身為主管，但在工作上竟有煽動其他員工集體請假的不妥行為，當天有9名地勤員請假，後來公司調度人力後，作業才沒有受到影響，該員是因為違反勞動契約才遭到解雇，因此提告。

檢方調查時，遠航並不否認，確有和王姓男子有否合法解僱的案件，仍在法院爭訟。檢方查出，宣傳文宣內容，另有更大比例之篇幅記載：「工作權益與保障何在？」、等爭取保障勞權的文字。

檢方認為，宣傳文宣內容是有所憑據，而非完全憑空捏造，且顯是出於保衛及爭取自己主觀所認知的勞工權益之公益目的，難以認定她有何出於惡意的攻訐，而於主觀上有妨害名譽犯意，也難僅憑宣傳文宣用字遣詞是否嚴謹、或所引用比喻是否恰當或過於尖銳，甚至帶有揶揄意涵，即論以誹謗罪責，因此給予不起訴處分。

(中時)