屏東漢堡店老闆開6小時車 為災區救災人員煮熱湯

陳韋強從屏東耗時6小時車程前往花蓮災區，只為救災人員煮碗熱湯。（陳韋強提供）

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看完救災人員喝完湯後又立刻重返災害現場，陳韋強直呼感動。（陳韋強提供）

患難見真情！花蓮強震造成當地多棟大樓倒塌，各縣市消防隊員及國軍加入搜救行列，曾經「環島賣漢堡」的32歲陳韋強第一時間整備物資，8日凌晨帶了2台車的食材、耗時6小時車程，進入第一線災區，只為親手煮食熱湯給救災人員止飢，他說：「希望盡點微薄之力，一起為台灣這塊土地加油！」

陳韋強說，在擔任職業軍人時歷經莫拉克風災，當時進入災區救災，知道第一線救難人員的辛苦，「很難吃到一餐熱騰騰的飯」，當下獲悉地震消息，隨即聯絡當地朋友，接到能到災區煮食的回應，他立刻著手準備食材。

屏東縣參與「大店長」課程的店家知道他正整裝待發，有業者主動準備牛肉湯、青菜、肉品，短短時間募集2大車的物品，讓他一路從屏東、台東，接著北上花蓮，送至災害現場。

陳韋強表示，到達花蓮已經凌晨2點，看著救災人員「灰頭土臉」，馬上開火煮了幾鍋熱騰騰的湯，看著他們喝完湯後又馬上回到工作崗位，心裡除了敬佩、還是敬佩；他強調，目前還備有上百份的食材，會跟著第一線人員待到最後一刻，若有支援人力撤離，他們才會離開。

「要等到有錢才開始做善事，那要等到什麼時候？」陳韋強強調，自己家境不好，曾經也獲得各界協助才有今日一點點成績，希望把當初在社會上獲得的溫度，持續傳遞下去，並向救難人員說上一句「你們辛苦了！」就是堅持到花蓮的目的。

(中時)

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