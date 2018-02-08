天冷乾癬患者增 奇美醫籲：嚴重乾癬罹心肌梗塞風險高出正常人3倍

2018年02月08日 18:25 中時 曹婷婷

寒流低溫強勢來襲，乾癬患者因皮膚乾癢不適、心肌梗塞明顯增加，奇美醫學中心皮膚科主治醫師鄭百珊說，乾癬會好但不會斷根，除了皮膚不適，也讓人無法擁有正常社交生活，最容易被輕忽的是，近幾年研究顯示，乾癬罹患肥胖、心臟衰竭、糖尿病、心肌梗塞風險高出正常人3倍，因心血管疾病死亡風險更比正常人多出5成。

20歲王姓男大生體重偏重，加上從高中起全身開始出現大片紅斑、伴隨嚴重脫屑，只要一動，就會灑落頭皮屑，旁人異樣眼光讓王同學夏天不敢穿短袖出門，頭皮屑紛飛也讓他不敢靠近朋友，近日因天氣寒冷，皮膚不適加上發現自身血壓偏高，來到奇美醫學中心皮膚科就診。

鄭百珊醫師以乾癬口服用藥，搭配照光治療及外用藥膏塗抹，並要求王同學改變飲食生活習慣，在規則治療3個月後，皮膚狀況改善良多，終於讓他鬆了一口氣。

鄭醫師強調，乾癬是一種皮膚常見的慢性反覆發作病症，台灣罹患乾癬人口估計約10萬人，大多數病人在20至30歲間發病。很多人誤解乾癬會傳染，其實，乾癬是一種免疫調節異常的疾病，會引發發炎反應並加速皮膚細胞生長，在皮膚上產生脫屑的斑塊，每個人的遺傳背景、免疫和環境因素不同，都可能影響乾癬嚴重程度。

乾癬確切成因目前不明，但與免疫反應失調引起自體發炎徵狀有關。另，乾癬的誘發及惡化因子包含感染(細菌或病毒)、壓力、外傷(乾癬較好發於受過傷的部位)、藥物(鋰鹽、干擾素)、荷爾蒙、菸、酒、肥胖等。因此，如何避免這些因素也是治療乾癬的重要課題。

目前治療方式包含外用藥膏有類固醇、維生素A酸或維生素D等，口服藥物有滅殺除癌錠(methotrexate)、A酸或環孢黴素等；如果搭配照光治療效果更好，照光治療優點為長期使用不易有系統性副作用，只會引起皮膚色素沉澱，但病人需往返醫院接受治療，較花時間。

除了傳統的治療方式，近幾年生物製劑如抗腫瘤壞死因子或抗介白素的發展更提供了治療上更多的選擇與更好的效果。

鄭百珊表示，雖然目前乾癬仍是一個「會好，但不會斷根」的疾病，但如果能好好配合醫囑，從生活、飲食及藥物三方面著手，就能逆轉「癬」境，進而預防嚴重併發症的發生！

(中時)