粉紅少女心爆發！WOOBAR X Benefit推出聯名下午茶組

2018年02月08日 18:26 中時 徐力剛

「迷你繽紛水果塔」派皮中加入草莓奶油充填，上方以新鮮無花果與草莓點綴。（圖片提供／台北W飯店）

特製「粉紅芭樂美妝遮瑕馬卡龍」內餡夾入紅心芭樂與白巧克力，創造酸甜口感。（徐力剛攝）

搶搭草莓季風潮，全新「鮮草莓布丁」混合水果與法式布丁滑順口感。（圖片提供／台北W飯店）

以Benefit新品「嘖嘖稱齊激光毛孔隱形露」為繆思，創造「嘖嘖稱齊百香果乳酪慕斯覆盆子巧克」美味甜點。（徐力剛攝）

WOOBAR攜手彩妝品牌Benefit，帶來視覺、味覺雙重盛宴。（徐力剛攝）

上週重新開幕的台北W飯店WOOBAR以粉色系餐點迎接情人佳節，此次攜手美國彩妝品牌Benefit，推出「W 玩妝特務」下午茶組，服務人員首先送上5款特製鹹點，還可搭配11款無限取用甜點及紅粉泡泡特調飲品，即日起至4月30日限期供應。

鹹點結合東西方食材入饌，「鮮蝦佐菲達起司、葡萄和味噌醬」混合日式味噌與起司提出蝦肉鮮味，搭配葡萄帶有水果甜味，創造絕佳食感。自助吧台甜點「嘖嘖稱齊百香果乳酪慕斯覆盆子巧克」外觀仿Benefit新品「嘖嘖稱齊激光毛孔隱形露」為靈感設計，夾入百香果乳酪慕斯內餡，置於覆盆子內餡巧克力塔中，酸甜口感宛如戀愛滋味;另款「粉紅芭樂美妝遮瑕馬卡龍」以充滿少女風格粉紅色調，巧妙結合馬卡龍圓型外觀與Benefit「BOI-ING 美妝橡皮擦系列」圓盒包裝，酥脆馬卡龍入口即化，佐以」紅心芭樂、白巧克力餡料。

以草莓為主題設計的「鮮草莓布丁」，在香濃滑順法式布丁上擺滿新鮮草莓，微酸草莓刺激味蕾，混合充滿雞蛋香布丁在口中化開，捎來初春氣息。

台北W飯店表示，WOOBAR重新開幕首波活動與彩妝品牌Benefit合作，看準Benefit活潑創意特性，符合W品牌熱情元素「時尚、設計、音樂與活力」，自詡為信義區潮流聚集地的WOOBAR，將為消費者帶來全新食尚體驗。

(中時)