九二一地震半倒祥瑞大樓 拖19年終於拆了

「921最後危樓」終於要拆！ 住戶泣：等18年
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中時
中時電子報／ 中天新聞／林玠汶、
閒置19年的祥瑞大樓8日終於動工拆除，縣長李進勇（右三）及多名民代持鐵鎚敲牆壁象徵開拆。（周麗蘭攝）
一名前祥瑞大樓女住戶在拆除開工典禮結束後，替地找縣長李進勇致意感謝。（周麗蘭攝）
斗六市祥瑞大樓在九二一地震中受損，被判定「半倒」，地震後所有住戶全搬出，閒置19年動彈不得，8日終於拆了，住戶夢魘總算終結。（周麗蘭攝）

斗六市祥瑞大樓在九二一地震後被判定「半倒」，但已不堪住人，所有住戶全搬出，閒置近19年動彈不得，縣府積極協助下，8日終於開拆，幾位住戶見證拆除動工典禮時，情緒激動哽咽，呼籲這次花蓮震災政府要善用賑災款。

祥瑞大樓前後兩棟13層樓建築，前棟被判為全倒早已拆除，受災戶獲得以地易地解決。後棟被判為半倒，但電力供給設施與前棟共構，損壞無法維修，住戶全部遷出荒廢18年多。

李進勇上任後與受災戶對談取得信賴，裁示朝整棟拆除方案進行，2016年縣府尋求「都市計畫變更」變更為機關用地，獲得內政部認同能向前推進。

去年二月縣府召集住戶舉行協議價購說明會，74戶同意讓縣府價購、48戶未同意，未參加協議價購的，縣府提報徵收計畫，發放補償費達1.5億元，縣府取得全部產權。

8日拆除開工典禮是重要里程碑，縣長李進勇率一級主管出席祝福，他表示，歷經千辛萬苦終於能夠動工，感謝所有住戶的配合，拆除後將新建斗六分局，對斗六的環境、治安、都市景觀都有很大的幫助。

住戶之一的68歲廖姓女士抱著孫子見證這一天，她感傷哽咽說，住戶都是用畢生積蓄才買的，她住一個禮拜就化為烏有，災後又無法解決房子問題，很多人都想自殺，幸好沒有發生，很感謝李進勇願意幫他們走出來。

受災戶表示，遇到地震仍心有餘悸，但再心痛都比不上18年無法解決，希望這次政府能夠站出來好好幫助花蓮的貧困受災戶，賑災款好好規畫運用不要亂花。

(中時)

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