默哀時推特發文 曼聯國腳澄清道歉

曼聯國腳林加德出席慕尼黑空難默哀典禮，卻因為推特發文引發爭議。（曼聯官方臉書翻攝）

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中時電子報
／綜合報導

英超「紅魔」曼聯6日在主場老特拉福的大雪中，舉行紀念「慕尼黑空難」發生60周年的默哀典禮，陣中的英格蘭國腳林加德（Jesse Lingard），個人推特帳號竟在典禮進行中推文回應電玩話題。林加德隨後刪文並向外界致歉，也澄清那是自己團隊的推文，他沒有在默哀典禮中上推特。

這則爭議推文是林加德被問到，他和曼聯隊友拉許佛（Marcus Rashford）有沒有玩足球遊戲「FIFA 18」，林加德回答「還沒準備好」。內容本身並無問題，問題是回文時間，默哀典禮正在進行中。

林加德刪掉該文後，另外po出道歉文表示，那是他的一位媒體團隊成員，無意中在那個下午發文回覆。「我當時正在典禮當中，對於po文並不知情。如今該文已經刪除，我也要向大家致歉。這是絕對不能接受的事情，不代表我個人，也不代表我對這個日子的看法。」

曼聯傳奇教頭佛格森（右一）、現任教頭穆里尼歐（左二）都出席在老特拉福舉辦的慕尼黑空難默哀典禮。（曼聯臉書翻攝）

慕尼黑空難發生在1958年2月6日，當時載著曼聯球員、球迷和隨隊記者的英國歐洲航空專機，在慕尼黑里姆機場第3度嘗試起飛時失事，造成23名乘客罹難。

罹難乘客中包括8名被暱稱為「巴斯比寶貝」的曼聯球員，因為當時曼聯由總教練巴斯比（Matt Busby），帶領一干從青訓系統培養出來的好手踢出佳績，卻遭空難重創，成為曼聯永遠的痛。

今年的默哀典禮有超過4500名球迷到場，曼聯由教頭穆里尼歐（Jose Mourinho）、隊長卡里克（Michael Carrick）帶領全隊出席。

(中時電子報)

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