圖輯》金正恩緋聞女友玄松月率三池淵樂團冬奧首秀！

北韓三池淵管弦樂團團員在2018年平昌冬奧的歡迎儀式中演出。(圖/美聯社)

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金正恩的緋聞女友、三池淵管絃樂團長玄松月。(圖/美聯社)

本屆平昌冬奧吸引外界關注的兩韓破冰舉動中，除了北韓最高領導人金正恩的胞妹金與正隨著北韓高級代表團抵韓，和北韓藝術團共同演出以外，另外一個備受矚目的嬌點就是金正恩的緋聞女友，也就是三池淵管絃樂團長玄松月(Hyon Song Wol)。她在日前抵韓時，就以一身貴氣豪華的派頭吸引媒體報導，今日她將率領三池淵管絃樂團在南韓平昌冬奧舉行首次演出，預計當地時間晚間8點(台北時間晚間7點)開始表演。

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北韓三池淵管弦樂團團員在2018年平昌冬奧的歡迎儀式中演出。(圖/美聯社)

北韓三池淵管弦樂團正在進行表演。(圖/美聯社)
北韓三池淵管弦樂團準備進行表演。(圖/美聯社)
北韓三池淵管弦樂團準備進行表演。(圖/美聯社)
北韓三池淵管弦樂團團員在2018年平昌冬奧的歡迎儀式中演出。(圖/美聯社)
北韓三池淵管弦樂團團員日前初抵南韓時，開心地揮手向媒體致意。(圖/美聯社)
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