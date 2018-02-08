狗兒沒拴綁害騎士慘摔身亡 飼主過失致死判刑四月

莊姓男子去年五月凌晨酒後騎機車撞上黑狗「憨豬」後摔落稻田裡，天亮後被尋獲送醫仍宣告不治。（謝瓊雲翻攝）

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警方在車禍現場不遠處發現黑狗憨豬躺臥路邊，並在莊男機車前輪採集到狗狗毛髮。（謝瓊雲翻攝）
警方在車禍現場不遠處發現黑狗憨豬躺臥路邊，並在莊男機車前輪採集到狗毛。（謝瓊雲翻攝）

狗兒沒綁牢害騎士慘摔害命，飼主要負責。彰化縣42歲莊姓義消去年5月撞上小黑狗「憨豬」後摔車飛落稻田間，四小時候被妻子發現時送醫仍宣告不治；68歲楊姓飼主坦承「憨豬」是他養的，遭彰化地院依過失致死罪判刑4個月，可易科罰金。

莊男是和美鎮某家塑膠工廠負責人，熱心公益，長年擔任秀水消防分隊義消；去年5月2日凌晨1點多，他騎機車經過和美鎮孝義路某處巷口時，「憨豬」突然衝出路面，他閃避不及撞上，連人帶車衝進路旁稻田裡，當場休克。

莊妻發現丈夫一夜未歸，報警協尋，天亮後與警方找到人時已延誤將近4個小時，送醫後仍因肋骨骨折合併氣血胸宣告不治死亡。警方當時在車禍現場發現黑狗倒臥路邊死亡，又在莊男前輪採集到黑狗毛髮，認為案情不單純，主動報請檢察官深入偵辦。附近工廠楊姓負責人則主動向警方坦承是飼主，推測小黑狗「憨豬」可能是掙脫項圈後釀禍，十分懊悔。

檢警將「憨豬」屍體送法醫相驗、照Ｘ光，並罕見地開立死亡證明書，又在莊男眼球液體檢驗出酒精濃度，換算呼氣值約每公升0.5毫克；因此認定楊姓飼主未將牠牢固拴綁導致掙脫項圈後隨意在路上行動，加上現場沒路燈、視線不佳，導致莊男酒後注意力降低，撞到狗後摔飛，地面還留有長達8、9公尺的刮地痕。

法官審理後認為，楊姓飼主未盡義務防止黑犬無故侵害他人生命，致莊男跌落田內無人救助而死亡，使被害人家屬身心受創重大，審酌被告坦承犯行，被害人亦負有酒後未能注意車前狀況之肇因，雙方迄未達成和解，做出如上判決。

(中時)

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