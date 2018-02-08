車城福安宮將在大年初一「團拜頭香」捐600萬賑災助花蓮

2018年02月08日 18:31 中時 謝佳潾

車城福安宮將在大年初一子時舉行「團拜頭香」儀式，除發送紀念金幣外還要為花蓮地震災戶祈福並捐600萬震災。（謝佳潾攝）

農曆春節將至，車城福安宮將延續12年前創下的優良傳統，在大年初一子時舉行「團拜頭香」儀式，除顧及信眾安全外，也達到有福同享的真諦，此外，因見花蓮大地震災情慘重，廟方也將在活動中為災戶祈福，並捐助600萬元賑災。

福安宮主任委員陳泰崇說，福安宮行善一向不落人後，每有重大災情幾乎都會伸出援手捐錢捐物資，不論是前年的台南大地震、或是去年的台東風災，都可見到福安宮的行善身影，而原因無他，就因福安宮能如此香火鼎盛，都是受到各方信眾厚愛所致，福安宮站在宗教、人道、回饋的立場都應該去做這些事。

總幹事曾寶文指出，搶頭香搶到受傷、吵架的案例年年屢見不鮮，福安宮不希望信眾在過年的第一刻就過得不開心、甚至充滿暴戾之氣，因此早在12年前訂定「團拜頭香」的優良傳統，不同於其他廟宇的爭先恐後，屆時將有千人一團和氣得一同拜拜祈福插頭香。

他強調，團拜頭香不僅有安全考量，更重要的是「有福同享」的觀念傳達，好福氣本就應該同享，打趣點地說，人都是自私的，誰喜歡所有的好運都讓一個人獨享，竟然如此為何不轉個念變「無私」，大家同享好運氣不就皆大歡喜。

福安宮表示，今年除延續傳統團拜頭香、除夕至初五免費發送紀念金幣外，還加碼推出為期16天的「燈會」，除夕晚間至元宵節期間，廟埕及迴廊都可見土地公仔造型的花燈，請信眾們敬請期待。

(中時)